كتاب "فهود في المعبد" للكاتب ميشائيل مار

يحوي كتاب "فهود في المعبد" لـلكاتب ميشائيل مار مجموعة من المقالات عن أدباء بعضهم مشهور جدا والبعض الآخر ربما لم تسمع عنه من قبل مثل بورخيس وكافكا وبروست وتوماس مان. وبعضهم ليس علي قدر شهرتهم مثل ألفريد موزيل وأنتوني بول وتشسترتون ولامبيدوزا وإلياس كانيتي ونابوكوف.

يركز المؤلف في بعض المقالات على جانب من حياة كل أديب, وكثيرا ما يكون تركيزه على الجانب المظلم الذي يمكن وصفه أحيانا بأنه “مَرَضي”, وأثر ذلك الجانب على الإنتاج الأدبي للأديب وعلى علاقاته الإنسانية. وهو في هذا “يفضح” بعض هؤلاء الأدباء بدون رحمة لنكتشف في بعضهم صفات غاية في البشاعة, على عكس الصورة الشائعة عن الأديب الحالم المثالي.

في مقالات أخرى يركز المؤلف على موضوع واحد ثابت في أعمال أحد الأدباء, مثل تتبعه لموضوع “الشيطان” في أدب توماس مان.

ميشائيل مار

وُلد ميشائيل مار في شتوتغارت عام 1960 ويعيش حاليا في برلين. في عام 1995 نال عن مؤلفه النقدي حول توماس مان جائزة هاينريش ميرك من أكاديمية اللغة والشعر الألمانية التي صار عضوا بها منذ عام 2002. كما حصل في عام 2000 على جائزة ليسينغ التشجيعية للنقد الأدبي. وعمل في عام 2002 أستاذا زائرا بجامعة ستانفورد.

يعد ميشائيل مار من ألمع نقاد الأدب الألمان بل ووصفه ملحق London Review of Books بأنه "أنبغ ناقد أدبي ألماني في جيله". من بين مؤلفاته "لماذا كان من الممكن لنابوكوف أن يحب هاري بوتر" (2002)، و"مصباح الإتروسكي" (2003) و"لوليتا والملازم الألماني" (2005).

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