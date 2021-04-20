كتاب "مشارف الخمسين" تأليف إبراهيم عيسى

يوثق لنا هذا الكتاب الكثير من الإضاءات واللقطات من سيرة الصحفي المشهور إبراهيم عيسى، يسلط الضوء على المراحل الفكرية التي مر بها، ويقدم لنا نفسه منذ الطفولة مرورًا بالشباب، ثم إبراهيم عيسى الصحفي، وإبراهيم عيسى رب الأسرة...

سنرى الكثير من الملامح الفكرية والسياسية والاجتماعية في الكتاب، والذكريات البارزة في حياة هذا الرجل الذي جمع خبرة طويلة خلال العمل الصحفي وخلال مسيرة الحياة، فقد اختلط إبراهيم عيسى بكثير من الأحزاب السياسية والنقابات والجماعات، وعاش تجارب هامة في مناطق مختلفة في مصر، يحكي لنا عن الكثير من شخصيات مصر ومشاهيرها أيضًا، وكل هذا تجده موثقًا بالصور في الكتاب.

"كنا نمشي وسط الأنقاض، الأسوار المحطمة والأسقف الساقطة والتراب المكتوم والأثاث المحطم والغرف التي سقط جدارها فتعثرت محتوياتها أو ما بقي منها، ضرب الزلزال مصر وصوّب على أضعف ما فيها، فقرائها وبيوت ريفها، فشكّلنا وفدا لزيارة هذه القرى المضروبة بالزلزال لتقديم العون والإعانات، مجموعة من الزملاء والزميلات في تجمع سياسي نقابي، خرجت معنا القرية كلها تقريبًا تشير وتلوّح وتنوح وتطلب وترجو وتصيح وتصرخ، والصبية يحوّلون من الكارثة حقلا للعب والتفلّت، الكل في حالة من الغضب ضد النظام والحكم، والناس تخشى أن تُحمل الدولة مسؤولية تهدّم قريتها، وكل ما يلحّون عليه هو أن نرفع صوتهم بالمناشدة للحكومة بالرعاية، وقف أحدنا يخطب فوق تلة، وتجمع حوله البعض، انفردت الزميلات بالستات لكي يشجعهن على البوح، أجتمع بعضنا مع العمدة والمجلس القروي وسط هذا كله لاحظته منشغلا عنا ومبهورا مبتهجا وسعيدا متألقًا، سألته: فيه إيه؟ أجاب زميلي مشيرًا إلى زميلة لنا: ياه، فلانة جميلة جدا، مكنتش متخيل إني بحبها للدرجة دي"