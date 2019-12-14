كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الترجمة في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019/‏ 2020، والتي تضم 11 عملاً، تم اختيارها من بين 170 عملاً مترجماً من اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية، حيث ينتمي غالبية مترجميها إلى تونس ومصر والمغرب وفرنسا.

تضم القائمة أربعة أعمال مترجمة من الإنجليزية إلى العربية وهي: «البحر الكبير في التاريخ البشري للمتوسط» من تأليف داوود أبو العافية، وترجمة معز مديوني من تونس، والصادر عن منشورات الجمل- بيروت 2018، وكتاب «المنطقة المعتمة: التاريخ السري للحرب السيبرانية» تأليف فرِد كابلان وترجمة لؤي عبدالمجيد من مصر، والصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت 2019، وكتاب «من العالم المغلق إلى الكون اللّامتناهي» للمؤلف ألكسندر كويريه وترجمة يوسف بن عثمان من تونس والصادر عن دار سيناترا/‏ معهد تونس للترجمة 2017. إضافة إلى: «الطريق إلى النفط: كيف جاءت صناعة النفط إلى الإمارات العربية المتحدة؟» للمؤلف ديفيد هيرد وترجمة عبدالكريم الجلاصي من تونس، والصادر عن مجموعة موتيفيت ميديا 2019.

أما الأعمال المترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية، فتتضمن خمسة أعمال وهي: كتاب «معجم الأديان» للمؤلفين ميرسيا إلياد ويوان ب. كوليلنو وترجمة خليد كدري من المغرب والصادر عن مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع 2018، وكتاب «الموسيقى العربية» للمؤلف البارون رودولف ديرلانجي وترجمة محمد الأسعد قريعة من تونس والصادر عن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية-النجمة الزهراء/‏ سوتيميديا للنـــشر والتوزيع 2018.