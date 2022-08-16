كمبوديا تستعيد 30 قطعة من أعمال الخمير الفنية أعادت محكمة أمريكية إلى كمبوديا 30 قطعة من أعمال الخمير الفنية كانت سرقت بالقرب من معابد انغكور الشهيرة وتم تهريبها الى الولايات المتحدة.

كمبوديا تستعيد 30 قطعة من أعمال الخمير الفنية

منحوتات دينية هندوسية



ومن بين هذه القطع الثلاثين منحوتة دينية هندوسية من القرن العاشر وأخرى من الحقبة نفسها للإله غانيش، والاثنتان سرقتا من كوه كير، عاصمة الخمير القديمة، على بعد 80 كيلومتراً من معابد أنغكور، وفقاً للقضاء الفيدرالي الأمريكي.



وكانت هذه الأعمال الثلاثون التي تعود إلى مراحل تمتد من العصر البرونزي إلى القرن الثاني عشر، سُرقت كآلاف الأعمال الأخرى في نهاية القرن العشرين، خلال حروب شهدتها كمبوديا في السبعينات ، ولدى إعادة فتح البلاد في التسعينات.

كمبوديا تستعيد 30 قطعة من أعمال الخمير الفنية

تجار التحف

وذكّر القضاء الأمريكي بأن آلاف التماثيل والمنحوتات والعتبات الخميرية هُّرّبت مدى عقود من كمبوديا إلى تجار التحف في بانكوك وتايلاند، قبل تصديرها بشكل غير قانوني لهواة الجمع ورجال الأعمال وحتى المتاحف في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وشرع القضاء في ولاية نيويورك في عملية استعادة واسعة للأعمال، ومن صيف 2020 إلى نهاية عام 2021، أعيد ما لا يقل عن 700 قطعة إلى 14 دولة، من بينها كمبوديا والهند وباكستان ومصر والعراق واليونان وإيطاليا.

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