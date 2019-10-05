كوكو شانيل.. كتاب عن حياة أسطورة الموضة الفرنسية

تسعى الكاتبة "جوستين بيكاردى" للكشف عن أسرار حياة مصممة الأزياء الشهيرة "كوكو شانيل" وذلك فى كتاب تصدر ترجمه قريبا عن دار الخيال بعنوان "كوكو شانيل الأسطورة والحياة"



وتعد "كوكو شانيل" أيقونة الموضة والأناقة في عصرنا، رسمت خطا واتجاها جديدا في عالم الأزياء وأسست إمبراطورية التصاميم الراقية، وقد حيكت حول كوكو شانيل الكثير من الأسرار والأساطير.



وكوكو شانيل (1883 – 1971) اسمها جابرييل بونور شانيل، مصممة أزياء فرنسية رائدة أدخلت "البساطة الراقية" إلى عالم الأزياء وتعد من أهم شخصيات القرن العشرين، أثرها كان كبير جداً وكانت من بين الأشخاص المتواجدين في لائحة أهم 100 شخصية عالميا والأكثر تأثيراً في القرن عشرين.



يعرفها الناس بكونها أطلقت في العشرينيات من القرن الماضي أول عطر لها وقدمت للعالم الطقم الأسود والفساتين السوداء القصيرة، مع التركيز على جعل ملابس النساء أكثر راحة، وعندما احتل الألمان فرنسا، كانت على علاقة بضابط ألماني، مما جعل الشك يحوم حولها فترة طويلة، لكنها لم تتهم بالخيانة.

