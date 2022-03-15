رواية #لا_سماء_فوق_المدينة أحدث إبداعات الكاتب الشاب ميسرة الهادي الحاصل على جائزة دبي الثقافية.

"لا سماء فوق المدينة" للكاتب ميسرة الهادي

نبذة عن الرواية

تُسلِّط الضوء على تراكُمات الحداثة وتأثيراتها على مدينة صغيرة على ضفاف النيل. فالراوي الذي لم يعُد يُلهمه شيءٌ سوى جمال السماء، يُهاجم القُبح الذي تغرق فيه المدينة، ويحاول لفتَ انتباه الناس لما تبقَّى من الجمال، لكنهم غارقون في سعيهم نحو مزيد من القبح والزيف. الرواية تدور في زمن موازٍ غير حقيقي مُتخيَّل أقرب إلى الديستوبيا لكنها ديستوبيا واقعية. كيف تؤثر الحداثة وتفشّي القبح المُصاحب لها على مدينة ريفية صغيرة لتوّها خرجت إلى العالم؟

وصلت لكوبري القطار وانثنيتُ ألهثُ، والعالمُ يدور أمام عيني. ثم بالكاد استعدتُ أنفاسي وركضتُ ثانيةً حتى وصلت لمدينتنا؛ للشارع المزدحم وأبواق السيارات اللعينة تصدح مُحتفلةً، والأنوار تملأ الأفق، الناس حولي مندفعة عائمة تلهث في مطاردتها لقطار لا يقف، شعرتُ أني أتداعى وأنا أطوف في وسط الشارع. أرفع رأسي ناحية السماء وبالكاد أرى النجوم من الأضواء فيسيل دمع ساخن من عينيّ ويعود إليّ التذوُّق فجأةً فأذوق ملحَ دموعي. أشدُّ الناس من أيديهم وأشير للسماء كي ينظروا، لكنهم يُزيحون يدي بقرف كأني متسوِّل أو مجنون، ويتجاوزونني مُسرعين غير مُبالين، كأن لا سماء فوق المدينة.

ميسرة الهادي

مصري من مواليد المنصورة 1989

فازت روايته الأولى بالمركز الأول فرع الرواية في جائزة دبي الثقافية دورة 2013 وهو في الرابعة والعشرين

فاز بعدة جوائز على المستوى المحلي: على مستوى الجامعة وجائزة ساقية الصاوي للقصة القصيرة دورة 2010 عن قصة دنيا رجال

صدر له:

1. مجموعة "4"

مجموعة قصصية مشتركة مع محمد جلال صدرت عن دار المصري 2011

2. مجموعة "أنا لست بكرا"

صدرت المجموعة عن دار نشر المكتبة العصرية 2012

3. رواية "النحت في صخور الألماس"

صدرت ككتاب مجلة دبي الثقافية عدد أغسطس 2015

4. رواية "مراثي الدُمى"

صدرت عن دار الربيع العربي في يناير 2016

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