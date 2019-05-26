"لكل المقهورين أجنحة"... كتاب رضوى عاشور بعد رحيلها

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نحن مقهورون يا رضوى، أوطان تقيم في المقابر والسجون والمنافي، وكم نحن بحاجة إلى أجنحة.
انشغلنا، تميم وأنا طوال العام في تجميع مقالات رضوى في الأدب والنقد والسياسة والتعليم. اليوم في عيدها أرسلنا الكتاب"لدار الشروق" بالقاهرة. عنوانه"لكل المقهورين أجنحة". نحن مقهورون يا رضوى،أوطان تقيم في المقابر والسجون والمنافي، وكم نحن بحاجة إلى أجنحة. أنتِ معي لكني أقول لك: تعالي pic.twitter.com/fFRdoOhc9h— مريد البرغوثي (@MouridBarghouti) 26 mai 2019
Via SyndiGate.info
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