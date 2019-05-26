"لكل المقهورين أجنحة"... كتاب رضوى عاشور بعد رحيلها

يصادف اليوم الذكرى الـ73 لميلاد الأديبة والروائية المصرية رضوى عاشور (1946-2014). العام الماضي، احتفى محرك البحث الأشهر «غوغل» بميلادها، واليوم، كشف زوجها ورفيق دربها الشاعر مريد البرغوثي، عن جمعه مع نجله تميم، كتاباً أطلق عليه تسمية «لكل المقهورين أجنحة» يجمع كل مقالاتها في الأدب والنقد والسياسة والتعليم.

​

وفي تغريدة له على حسابه على تويتر، قال مريد إنه أرسل الكتاب الى «دار الشروق» في القاهرة، بعد جمعه إرث صاحبة «ثلاثية غرناطة» طوال عام. التغريدة التي كشفت عن الكتاب، ضمنها الشاعر الفلسطيني، بكلام وجداني عن الراحلة، متوجهاً لها بالقول: «نحن مقهورون يا رضوى، أوطان تقيم في المقابر والسجون والمنافي، وكم نحن بحاجة إلى أجنحة. أنتِ معي لكني أقول لك: تعالي». يذكر أن عاشور صاحبة سيرة واسعة في الأدب والنقد، حظيت بحفاوة عالية من النقاد والقراء، منذ باكورتها «أيام طالبة مصرية في أميركا» (1983)، لما اشتملت عليه انتاجاتها من علاقة مشتبكة مع تغيرات الواقع والتاريخ والثقافة والسياسة.