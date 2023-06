البوابة - فازت الكاتبة الأيرلندية لوسي كالدويل، بجائزة والتر سكوت لأدب الخيال التاريخي لعام 2023، عن روايتها These Days (هذه الأيام).



لوسي كالدويل تحصد جائزة والتر سكوت لأدب الخيال التاريخي

عن الرواية

تمثل الرواية، قصة الحب والخسارة، وتدور أحداثها خلال القصف الجوي لمدينتها الأم بلفاست عام 1941، ما يعرف بـ(بلفاست بليتز)، وما خلفه من دمار في المملكة المتحدة، وقالت عنها لجنة التحكيم "رواية رائعة وممتعة تتناغم مع الحقيقة العاطفية والصدمة العميقة، تعكس أحداث الغارات الألمانية الأربع على المدينة في أبريل ومايو 1941، استعانت كالدويل خلالها بروايات شهود عيان، ومقابلات مع الناجين، منهم فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام، وتنقب في مذكرات أرشيف المراقبة الجماعية في الأربعينيات والخمسينيات".



على جانب آخر تم منح جائزة والتر سكوت للكتّاب الشباب، إلى الكاتبتين روزي بروكر وإيلي كارلين، بمنح سفر بقيمة 500 جنيه استرليني.



لوسي كالدويل

وُلدت لوسي كالدويل في بلفاست عام 1981 ، وهي مؤلفة حائزة على جوائز لثلاث روايات والعديد من المسرحيات والدراما الإذاعية ومجموعتين من القصص القصيرة: تعدد (فابر ، 2016) وحميمية (فابر ، 2021). أحدث رواياتها ، هذه الأيام ، نشرتها فابر في مارس 2022.

وهي أيضًا محررة Being Various: New Irish Short Stories (فابر ، 2019).

جصدت على جوائز عديدة تشمل جائزة روني للأدب الأيرلندي ، وجائزة جورج ديفين ، وجائزة ديلان توماس ، وجائزة إيميسون ، وجائزة سوزان سميث بلاكبيرن ، وجائزة نقابة الكتاب وكتاب السيناريو الإيرلنديين ، وجائزة كتاب الكومنولث (كندا وأوروبا) ، جائزة اختيار القراء لجائزة Edge Hill Short Story، وجائزة Fiction Uncovered ، وجائزة K. Blundell Trust وجائزة الفنان الفردي الرئيسي من مجلس الفنون في أيرلندا الشمالية.

لوسي هي زميلة سابقة في RLF ، وزميلة زائر في مركز سيموس هيني ، جامعة كوينز ، بلفاست ، وانتخبت زميلة في الجمعية الملكية للأدب في عام 2018.

أحدث رواياتها ، هذه الأيام ، نشرتها فابر في مارس 2022



من هو والتر سكوت

والتر سكوت، ولد فى 12 أغسطس 1771، ورحل عن عالمنا فى 21 سبتمبر 1832، وهو روائي وكاتب مسرحي وشاعر أسكتلندي. لا تزال أعماله تقرأ في العصر الحالي في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. وهو كاتب الرواية الشعبية المعروفة ايفانهو التي تحكي قصة الفارس ويلفريد إيفانهو الذي ينحدر من آخر سلاسلات العائلات النبيلة.

تم إطلاق جائزة والتر سكوت للخيال التاريخى تكريمًا لإنجازات الأب المؤسس للرواية التاريخية، وتعد جائزة والتر سكوت للخيال التأريخى واحدة من أرقى الجوائز الأدبية فى العالم. وتحصل الرواية الفائزة على جائزة مالية تقدر بـ 30 ألف جنيه استرلينى.

