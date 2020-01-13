ليري برايس تحصد جائزة سيف غباش بانيبال للترجمة الأدبية

أعلنت جائزة سيف غباش بانيبال للترجمة الأدبية من العربية إلى الإنجليزية عن منح جائزتها للعام 2019 للمترجمة البريطانية ليري برايس عن ترجمتها لرواية “الموت عمل شاق” للكاتب السوري خالد خليفة الصادرة بالإنجليزية عن دار فابر أند فابر البريطانية. ‏

ومنحت برايس الجائزة بعد إجماع أعضاء لجنة التحكيم على اختيار الرواية من بين أربعة عناوين ترشحت للقائمة القصيرة في ديسمبر 2019 لتفوز بجائزة مادية قدرها 3000 جنيه إسترليني. وقد تألفت لجنة التحكيم من الكاتب والمحرر الأدبي غازي القبلاوي، رئيسا، والشاعرة والروائية والناشرة جان فورشن، والأكاديمية ‏والمترجمة عبلة عودة والكاتبة والناقدة ونائبة رئيس جمعية القلم الإنجليزية سابقا كاثرين تايلور.

جاء في تقرير أعضاء لجنة التحكيم، أن المترجمة ليري برايس استطاعت ببراعة أن تنقل رواية خالد خليفة ‏من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية مع المحافظة على حيوية النص الأصلي وكثافته، فكانت ترجمتها سلسة وحاذقة دون تكلف. وقد نجحت برايس وفق المحكمين في معالجة تعقيدات النص وتفاصيله الدقيقة في سرد مشوق يجرنا إلى عالم من الفوضى المرعبة بتفاصيلها اللامعقولة.

كما أشار أعضاء لجنة التحكيم على وجه الخصوص إلى “نجاح المترجمة في عكس جميع الجوانب الأسلوبية ‏المشوقة في النص الأصلي حيث اجتمع فيه أسلوب النثر الأدبي جنبا إلى جنب مع التحقيق الصحافي لإنتاج سرد سلس يجذب القارئ”.

ورأت لجنة التحكيم أن رواية “الموت عمل شاق” رواية “نسجت ‏ببراعة وإحكام لتصور الصراع الدائر في سوريا عبر رحلة ثلاثة أشقاء لتنفيذ وصية والدهم الأخيرة بأن يدفن في مسقط رأسه في قرية صغيرة سقطت بين براثن المتحاربين.

ليري برايس نجحت في معالجة تعقيدات النص وتفاصيله الدقيقة في سرد مشوق يجرنا إلى عالم من الفوضى المرعبة

نرى خلال هذه الرحلة مشاهد من الحرب الدائرة أثناء عبور الحافلة التي تقل الأشقاء عبر عدة مناطق من سوريا، ‏غير أنّ هذه الرحلة لا تعكس مشاهد الحرب الخارجية فقط، بل تفجر الصراعات الخفية بين أفراد العائلة أيضا، فتبدو عائلة مفككة مزقتها الخلافات الخاصة والعداوات القديمة في كناية واضحة عن الصراعات العامة التي تمزق أطراف البلاد. وتكشف هذه الرواية بإتقان عن الخوف الدفين لدى جميع شخصياتها في عدة مستويات باستخدام سرد متمكن وتفاصيل واقعية محكمة. ‏

وقد أشادت لجنة تحكيم جائزة سيف غباش بانيبال “بجميع الكتب التي ترشحت إلى الجائزة لعام 2019، كما أكدت اللجنة على نوعية الكتب الأربعة التي وصلت إلى القائمة القصيرة، إذ كانت جميعها على مستوى رفيع من حيث التأليف والترجمة، لكنها توصلت إلى قرار جماعي بأحقية ترجمة ليري برايس المتميزة ‏بالفوز بالجائزة. ‏وقد رأت اللجنة أن “الموت عمل شاق’، عمل جريء سيجتذب القراء لسنوات قادمة بوصفه رواية كلاسيكية تؤرخ لفترة من الانتفاضات والصراعات الأهلية”.

ونذكر أن ليري برايس تخرجت من جامعة أدنبرة عام 2010 بتقدير ممتاز في اللغة العربية. ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ثلاث روايات للكاتب السوري خالد خليفة. الرواية الأولى “مديح الكراهية”‏ والثانية “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” وقد وصلت ترجمة هذه الرواية إلى القائمة القصيرة ‏لجائزة الجمعية الأميركية للترجمة الأدبية في عام 2017 في فئة الرواية، وكذلك وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة سيف غباش بانيبال للترجمة الأدبية للعام 2017. كما ظهرت هذه الرواية ضمن قائمة جريدة فاينانشال تايمز لأحسن الكتب لعام 2016 في فئة الأدب المترجم. أما رواية خالد خليفة الثالثة التي ترجمتها ليري برايس “الموت عمل ‏شاق” فقد صدرت عام 2019 عن دار فابر أند فابر.

