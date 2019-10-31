مؤسسة العويس تحتفى بالشاعر البحرينى قاسم حداد

تحتفى مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية، فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الخميس، بالشاعر قاسم حداد، الفائز بجائزة الشعر فى الدورة السابعة (2000-2001) عبر أمسية شعرية وحفل توقيع كتابه "عزلة الملكات وعلاج المسافة" وعرض فيلم "هزيع الباب الأخير" للمخرج خالد الرويعي، وذلك فى مبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبى.

قاسم حداد

وبهذه المناسبة أصدرت المؤسسة كتاب "عزلة الملكات وعلاج المسافة" ضمن سلسلة (الفائزون)، ويأتى هذا الكتاب الشعرى الجديد لقاسم حداد مؤكداً على تفرد تجربته التى تشكلت فى منطقة الخليج العربى فى الربع الأخير من القرن العشرين، حيث دعا من خلال قصيدته إلى تكريس رؤية جديدة تتعامل مع الحياة بصورة إنسانية عصرية، واضعاً فى الاعتبار التطورات المعرفية التى يمر بها إنسان العصر.

كما يرصد فيلم "هزيع الباب الأخير" للمخرج خالد الرويعى سيرة قاسم حداد فى السياق الاحتفائى بشاعر كبير، وتدور أحداثه عن سيرة الإبداع فى تجربة قاسم حداد، حيث يتحدث فى الفيلم عن تجربته ونظرته للكثير من المحطات الابداعية والانسانية والحياتية، يشارك فى الفيلم الروائى أمين صالح والفنان خالد الشيخ والفنان جبار الغضبان والفنان عباس يوسف، والفنانة نسرين شريف.

والفيلم متد مدته إلى 64 دقيقة ويأخذنا إلى عوالم مختلفة فى مسيرة حداد الشعرية، وفاز الفيلم مؤخراً بالعديد من الجوائز كان آخرها جائزة «أورينوس» للأفلام فى إيطاليا عن أفضل فيلم وثائقي، كما سبق له الفوز بجائزة التميز فى مهرجان كلكتا السينمائى الدولي، كما فاز الفيلم بالجائزة البرونزية فى مهرجان جوائز سبوت لايت للفيلم الوثائقى الذى أقيم فى مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الامريكية، وفاز أيضا بالجائزة الذهبية فى جوائز الأفلام الدولية المستقلة بكاليفورنيا. إذ وصل مجموع جوائزه إلى 11 جائزة من مختلف دول العالم.

