صدر حديثا كتاب جديد بعنوان "رجال حول الوطن"، للكاتب الصحفى محسن عبد العزيز

صدر حديثا عن مؤسسة بتانة الثقافية، كتاب جديد بعنوان "رجال حول الوطن"، للكاتب الصحفى محسن عبد العزيز.

والكتاب يتناول سير ومواقف عدد من الرجال الذين أسهموا- كل فى مجاله- فى نهضة مصر، ومنهم على سبيل المثال الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين، الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، المشير عبدالغنى الجمسى، الشاعر الكبير الراحل كامل الشناوى، الشاعر الكبير الراحل أمل دنقل، د. لويس عوض، الكاتب الكبير الراحل يحى حقى، الرئيس الراحل محمد نجيب، الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، وغيرهم من القادة والكتاب والمفكرين والفنانين.

ومحسن عبد العزيز، كاتب صحفي بجريدة الأهرام، بدأ حياته الصحفية بمجلة الشباب عام 1996، انتقل للعمل بالأهرام أصدر مجموعتين قصصيتين، الأولى "ولد عفريت تؤرقه البلاد" والثانية "مروة تقول إنها تحبنى" ثم أصدر كتاب "الاستبداد من الخلافة للرئاسة"، الذى صدرت منه 3 طبعات وتصدر طبعته الرابعة قريبًا، وكتاب "حوارات مع رجال عبد الناصر والسادات" وأخيرًا رواية "شيطان صغير عابر".