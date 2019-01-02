صدر حديثا للدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية ” أُورِقُ من بين الثقوب"

صدر حديثا عن مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان إصدار جديد للدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية في مجال النص الإبداعي بعنوان ” أُورِقُ من بين الثقوب”.

تدخل الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية في كتابها الجديد مغامرة إبداعية جديدة تضاف إلى رصيد منجزها الإبداعي والبحثي. وقد اختارت المؤلفة في هذا الإصدار أن تتجنب التجنيس بمعناه الأكاديمي، فاختارت تعريفه بأنه “نصوص” . وهي في هذه النصوص تمزج الكثير من الأنساق الإبداعية لتصهرها في نص يقترب كثيرا من فضاء الشعر، لاسيما قصيدة النثر.

ويقول الكاتب هشام عبدالتواب في تقديمه النقدي للكتاب: “فالشاعرة سعيدة بنت خاطر الفارسية في هذا العمل تخرج عمّا اعتدنا عليه منها خلال رحلتها الشعرية والإبداعية، فهي تقدم ما يمكن أن نسميه عددا من المشاهد المكتنزة بالدلالات، والتي أخذتها على مستويين، الأول شكلي، وهو كما نوهنا عنه أجزاء متناثرة من مشاهد تدور في إطارها العام في منطقة الحكاية، غائبة الملامح لشخوصها محددة المقصود منها في الهي والهو أو الأنا والأنت، تكشف تلك الحكايات رؤية فلسفية عميقة للحياة لا للمجتمع حيث تلعب دلالات استخدام الضمير في شمولية المعرفة ولامحدودية المقصود كشخص بعينه لصالح الفئة أو النوع، وتكمن أهمية تلك الفلسفة أنها لا تصب اهتمامها على المثالية بل على تشابك العلاقة، فالعالم هنا تتبين ملامحه لا من موجوداته بل من علاقتها ببعضها البعض، كي تقوم أنت نفسك بنفسك كفيلسوف تابع أو كمتلقي إيجابي لا سلبي، فالمهمة التي توكل إليك أنه أنت المقصود بما يتوجب عليك للوصول إلى ما ينبغي إليه من خلال واقعية فنية تعكس ما هو كائن”.

واشتمل الكتاب على أكثر من ستين نصا، نختار من بينها نصا بعنوان (تهوّر):

السمكةُ النزقةُ ..

قفزتْ من الحوضِ الدافئ

واندلقتْ إلى الخارجِ

مشبوبةً بوهج الحرية

بدتْ مهووسةً تراقصُ

قزحَ أطيافِ الوهمِ

هاهي تتخبط ُ

تكاد تختنقُ

تئنُ بعد الانكسار

أيها النزقُ

وحدَك تتحملُ مرارةَ الاختيارِ .