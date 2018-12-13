المجموعة القصصية الأولى للقاصة والشاعرة مريم كعبي، تحت عنوان "الرحلة إلى الطنطل"

صدرت حديثا عن "مؤسسة شمس للنشر والإعلام" بالقاهرة، المجموعة القصصية الأولى للقاصة والشاعرة مريم كعبي، تحت عنوان "الرحلة إلى الطنطل".

المجموعة تقع في 200 صفحة من القطع المتوسط، وتضم ثماني عشرة قصة.

اختارت المؤلفة اسم إحدى قصص المجموعة "الرحلة إلى الطنطل" لتكون عنوانا لها، والطنطل هو كائن أسطوري في التراث الأهوازي كان الناس قديما يخافون منه، مما يتلاءم مع أجواء المجموعة التي تتناول ما يتعرض له المواطن الأهوازي في إيران من خوف وقمع.

وعبر مختلف أنماط السرد القصصي وأشكال القصة القصيرة تغوص بنا مريم كعبي في تفاصيل الأزمات السياسية، والاجتماعية، والنفسية التي يعيشها الفرد الأهوازي المبعد عن واجهة الإعلان الرسمي.

ومن قصص المجموعة: "مهرجان النباح/ المواطن الصالح/ جرح في الرسم/ الخنساء/ حلقة المتسولين/ المحطة الأخيرة/ عرس الأسمنت/ الناقـد/ المصعد العام/ ذاكـرة العطر".

ومريم كعبي قاصة وشاعرة إيرانية؛ من مواليد الأهواز في عام 1979م، حاصلة على الماجستير في هندسة الاتصالات، نشرت مجموعة كبيرة من القصص القصيرة والقصائد في عدد من المواقع والمجلات العربية.