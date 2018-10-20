صدر حديثا للقاصة والشاعرة “مريم كعبي” مجموعتها القصصية الأولى «الرحلة إلى الطنطل»

«الرحلة إلى الطنطل»

صدر حديثا عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام؛ للقاصة والشاعرة الأهوازية، الإيرانية “مريم كعبي” مجموعتها القصصية الأولى «الرحلة إلى الطنطل».

المجموعة تقع في 200 صفحة من القطع المتوسط ، وتضم ثماني عشرة قصة متنوعة.اختارت المؤلفة اسم إحدى قصص المجموعة “الرحلة إلى الطنطل” لتكون عنوانًا لها، والطنطل هو كائن أسطوري في التراث الأهوازي كان الناس قديمًا يخافون منه.

من قصص المجموعة:

مهرجان النباح، المواطن الصالح، جرح في الرسم، الخنساء، حلقة المتسوّلين، المحطة الأخيرة، عُرس الإسمنت، الناقـد، المصعد العام، عروس النهر، وجع الماء، ذاكـرة العِطر