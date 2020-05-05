مؤلفة "هاري بوتر" تتبرع بأكثر من مليون دولار لمواجهة كورونا

تبرّعت مؤلف سلسلة روايات "هاري بوتر"، ج. ك. رولينغ، بمليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار) للمؤسسات الخيرية التي تدعم الفئات الضعيفة والهشّة، بسبب إجراءات العزل الصحي التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وسوف يذهب نصف الأموال لتخفيف آثار الإغلاق عن المشردين، بينما سيذهب النصف الثاني إلى جمعية دعم ضحايا العنف المنزلي.

وتأتي تبرعات رولينغ بالتزامن مع فعالية #HarryPotterDay (يوم هاري بوتر) على "تويتر".

وغرّدت رولينغ: "اليوم الذكرى الثانية والعشرون لمعركة هوغورتس، لكنني سأكون صادقة وأقول إنه من غير المناسب الحديث عن الوفيات الخيالية. الكثير من الناس يفقدون أحباءهم في العالم الحقيقي".

وقالت رولينغ إن العديد من الأشخاص الضعفاء أصبحوا بلا مأوى، أو في علاقة مسيئة، ويعانون في هذا الوقت.