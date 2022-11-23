ماذا تعرف عن برنامج دبي الدولي للكتابة يُعدُّ برنامج دبي الدولي للكتابة، الذي أُطلق في أكتوبر عام 2013 من أكثر الإسهامات الإبداعية في إثراء الحركة الفكرية والأدبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنحاء العالم كافة. وقد أثمرت ورشاته ودوراته عدداً من النتاجات الأدبية والمعرفية الرائدة التي أبدعتها أقلام المنتسبين إليه.

ماذا تعرف عن برنامج دبي الدولي للكتابة

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى تشجيع وتمكين المواهب الشابة ممن يمتلكون موهبة الكتابة في شتى مجالات المعرفة من العلوم والبحوث إلى الأدب والرواية والوصول بهم إلى العالمية.

ويتضمَّن البرنامج حالياً خمس فئات لدعم المواهب الشابة، وهي: (الكتابة، تبادل الكتَّاب، مسابقة قصتي، الترجمة، واستراحة سيدات)، وهناك خططٌ لتضمين المزيد.

ماذا تعرف عن برنامج دبي الدولي للكتابة

الفئة الأولى: الكتابة

تقوم لجنة من الخبراء في مجالات الكتابة والنشر بتقييم الأعمال والنماذج الكتابية المقدَّمة من قِبَل الشباب المهتمين بالانضمام إلى البرنامج، وفقاً لمعايير محدَّدة تستند إلى الموهبة والمهارات اللغوية، ثمَّ يتم إلحاق الكُتّاب الموهوبين الذين يجتازون مرحلة التقييم، ببرامج تدريبية متخصِّصة في كلِّ حقلٍ من حقول الكتابة (رواية، أدب، قصة قصيرة، كتب أطفال ويافعين، علوم، بحوث، تاريخ، دراسات ومقالات) تحت إشراف أفضل المدربين العرب والعالميين. وبعد إتمام الدورات التدريبية المطلوبة، تقوم المؤسَّسة بنشر أعمال المرشحين بالتعاون مع دور نشر جديرة بالثقة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

الفئة الثانية: تبادل الكُتَّاب

تبادل الكُتَّاب هي فكرة قائمة على عقد اتفاقيات شراكة بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومؤسَّسات عالمية، وتتضمّن منافسة بين شباب الكُتَّاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، حيث يتم تبادل إقامة كلِّ فريقٍ في بلد الفريق الآخر لمدة شهر كامل، وهذا من شأنه أن يعزِّز الوعي المعرفي لديهم عبر التعرُّف إلى الحضارات المتنوعة، ثمَّ يقومون بنقل تجاربهم ورؤاهم الأكثر عمقاً عن إقامتهم، إلى القرَّاء من خلال أعمالهم الأدبية التي تعكس واقع تلك التجارب. وسيؤدي هذا التعاون إلى نشر كتب باللغة العربية واللغة الإنجليزية وأيضاً لغات المشاركين من الدول الأخرى، وهذا يؤكِّد قيمة المعرفة والتعاون المتبادل ووحدة الجنس البشري. وقد تمَّ تنظيم مرحلتين من تبادل الكتَّاب مع كلٍّ من اليابان وألمانيا، وتمَّ تدريب عدد من المواهب تحت إشراف أفضل المدربين.

الفئة الثالثة: مسابقة قصتي

أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مسابقة القصة القصيرة «قصتي»، بهدف الارتقاء باللغة العربية وفنونها بين فئات طلبة الحلقة الثانية والتعليم الثانوي في مدارس الدولة، وكذلك على مستوى أعضاء هيئة التدريس والإداريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيه الاهتمام نحو بناء الحكاية الشعبيَّة، ونشر القيم الثقافيَّة بين أفراد المجتمع، وحفظ التراث وترسيخ الموروث الشعبي في نفوس أبناء الدولة.

الفئة الرابعة: الترجمة

تهدف إلى تأهيل وتدريب جيل متخصِّص من المترجمين المحترفين في مجال ترجمة الكتب والإصدارات المختلفة. وتسعى الورشة إلى استقطاب المواهب الشابة الذين سيتم اختيارهم بناءً على خبراتهم السابقة في مجال الترجمة، وإلحاقهم بدورة تدريبية مكثّفة قد تستمرُّ لمدة خمسة أشهر متواصلة، يقدِّمها عدد من المدربين المتخصِّصين في مهارات الترجمة التخصُّصية للكتب والإصدارات في مجالات الأدب والإدارة وغيرها من المجالات الأخرى. وفي ختام الورشة تقوم المؤسَّسة على إصدار مجموعة من الكتب المترجمة للمشاركين.

المصدر: برنامج دبي الدولي للكتابة

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