صدور النسخة المترجمة من كتاب "عقيدة الأغنياء" للكاتبة ماريا تاسلر

أصدرت دار العربى للنشر، أول رواياتها المترجمة من كرواتيا، بعنوان "عقيدة الأغنياء" للكاتبة ماريا تاسلر، ونقلته إلى اللغة العربية المترجمة ليلى البدرى.

وأوضحت دار العربى، فى بيان صحفى لها، أن رواية "عقيدة الأغنياء" يتحدث عن عالمٍ جديدٍ قادم. ففى هذا الكتاب الناس أغنياء بأرواحهم وثرواتهم يعيشون حياتهم بشكلٍ متكامل؛ فالمعرفة والإدراك الواسع يجعلان الحياة مكثفة ومتكاملة بتواصلهم مع أفكارِهم التى تأتى بشكل تدريجى ومع الوقت يتوصلون إلى الحقيقة والجمال والخير، وعندما ينجحون، يكونون كالمرساةِ فى البحار العميقة.

ورأت دار العربى أن هذه الرواية سوف تكون محط اهتمام للقراء العرب وخاصةً عندما يبحثون عن التحدى ويعشقونه. وليحدث التحدى، يجب أن يكون لدى القُراء خبرة فى مجال علم النفس والفلسفة والميثولوجيا والفن. فيما بعد، سيكونون قادرين على فَهم هذا الكتاب وبالتالى سيكونون فى منتصف الوجود فى هذه الحياة. وفى كل مرةٍ عندما يقرؤون هذه الرواية، سيفتحون لأنفسهم رؤية جديدة وطرق جديدة أيضًا.

تتضمن رواية "عقيدة الأغنياء" شخصيتين رئيسيتين: الشخصية الأولى تسمى "الكُونت"، والثانية مدام "كروزمارك" وهما أصبحا كائنًا واحدًا بعد التحول الكيميائى ويوجدان على مستوى أعلى من الوعى. وفى مركز الكتاب هناك طاولة عشاء لملتقى العباقرة يُناقشون على هذه الطاولة مواضيع عميقة ووجهات نظر مختلفة حول العالم.

وتقول دار العربى: هكذا وجهت ماريا تاسلر رسالتها إلى القارئ العربى. إنها رواية فلسفية غير عادية، ليست مجرد كتاب ستلتهمه فى جلسة وتتركه بعد ذلك على أحد أرفف مكتبتك. فهذا النص الغنى سوف يغذى دون شك كل حواسك، بغض النظر عن طبيعة شخصيتك؛ سواء كنت مفكرًا، أم شخصًا غامضًا، أم من محبى الخيال. سوف يتحدى هذا الكتاب كل أصحاب الفكر العميق.