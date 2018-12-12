طرح الطبعة الأولى المترجمة من كتاب “نار ودمار” للمؤلف الأمريكي مايكل وولف

مؤسسة الأهرام الصحفية توزع الطبعة الأولى من كتاب “نار ودمار” للمؤلف الأمريكي مايكل وولف الذي ترجمته الدكتورة فاطمة الزهراء يسن أستاذة الأدب الانجليزي والترجمة.

وكتب مقدمة الكتاب، رجل الأعمال نجيب ساويرس، والتي قال فيها: “ترامب شخص غير مطلع على التاريخ ويميل إلى السطحية في معالجته للأمور, ولا يميل إلي استشارة معاونيه ويفضل أن يقرر بنفسه دون استشارة أحد”.

وانتقد ساويرس طريقة ترامب في التعامل مع الإعلام والتي وصفها بـ “عداوة غير طبيعية”، فضلًا عن انتقاده لاستخدامه موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالإضافة إلى استخدامه لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كمنصة للهجوم على من يختلف معه.

وقال ساويرس إن “ترامب غير ديموقراطى على الإطلاق في الطريقة التي يتخذ بها قراراته”.

يسرد الكتاب كواليس البيت الأبيض، وطريقة إدرة ترامب للأمور بطريقة مختلفة تمامًا لما اعتادها الشعب الأمريكي، بحسب الكتاب.