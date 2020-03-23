مبادرة «خليك في البيت مع خير جليس» للتشجيع على القراءة

أطلق اتحاد الناشرين المصريين مبادرة للتشجيع على القراءة تحت شعار "خليك في البيت مع خير جليس" بهدف دعم فكرة والقراءة وتشجيع الأسر المصرية على القراءة أثناء فترة التواجد بالمنزل.

وتأتى هذه المبادرة انطلاقًا من الدور الوطني الواجب والمسئولية المجتمعية على اتحاد الناشرين المصريين تجاه الشعب المصري، ومحاولة لتفادي الأثار الاقتصادية السلبية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا على صناعة النشر.

ويدعو الناشرين وأصحاب المكتبات وشركات النشر الإلكتروني والصوتي وشركات توصيل الكتب للمشاركة في المبادرة عبر تقديم خصومات خاصة علي إصداراتهم بما يناسب طبيعة المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.