البوابة - أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن انطلاق موسمه الثقافي المقبل 2023-2024، الذي سيبدأ هذا الصيف ويمنح زوّاره الفرصة للاستمتاع بخمسة معارض كبرى جديدة ستقام خلاله.

متحف اللوفر أبوظبي يعلن عن انطلاق موسمه الثقافي

معارض مخصصة للأطفال

وسيصطحب معرض «رحلة في رحاب الكون»، (المقرر إقامته من 18 يوليو حتى يونيو 2025 في متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي)، زوّاره الصغار في رحلة إلى الفضاء عبر بوابة الفن. بينما يسعى معرض «حروف من نور»، (الذي سيقام من 13 سبتمبر 2023 حتى 14 يناير 2024)، إلى تعريف الزوّار بالكتب المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة: القرآن الكريم، والإنجيل، والتوراة، أما معرض «ﻛﺎرﺗﯾﯾﮫ.. اﻟﻔنّ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺣداﺛﺔ»، (الذي سيقام من 15 نوفمبر 2023 حتى 24 مارس 2024)، فسيسلط الضوء على تأثير الفنون الإسلامية في تصميمات «كارتييه».

وسيشهد معرض «فن الحين 2023» في اللوفر أبوظبي، (الذي سيقام من 21 نوفمبر 2023 حتى فبراير 2024)، عرض أعمال أبدعها فنانون مرشحون للنسخة الثالثة من جائزة ريتشارد ميل للفنون، كما سيبرز معرض «أساطير من الشرق والغرب: من حكايات كليلة ودمنة إلى أساطير لافونتين»، (الذي سيقام من 20 مارس 2024 حتى 14 يوليو 2024)، الأثر الذي تركته أساطير الحيوانات في العالم القديم.

يُعدّ متحف اللوفر أبوظبي منارة ثقافية جديدة تجمع مختلف الثقافات وتسلّط الضوء على قصص الإنسانية المشتركة لنتأمّلها من منظور جديد.

مشروع ثقافي رائد

انطلق مشروع متحف اللوفر أبوظبي في العام 2007، نتيجة الشراكة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة التي تقوم على تطوير نوع جديد من المؤسسات الثقافية. وكانت ثمرة الاجتماعات متحفاً تضرب جذوره في القيم الإنسانية العالمية، وهو الأول من نوعه في المنطقة. يُمثّل متحف اللوفر أبوظبي فرصة فريدة من نوعها تجمع ما بين التقدم الثقافي والانفتاح الذي تعكسه رؤية الإمارات العربية المتحدة من جهة، والخبرة الفرنسية في عالم الفن والمتاحف من جهة أخرى، بهدف تسليط الضوء على جوهر الإنسانية.

ويُمثل متحف اللوفر أبوظبي الطبيعة الديناميكية للعالم العربي المعاصر، مع احتفائه بالتراث مُتعدد الثقافات في المنطقة. يعمل المتحف بالتعاون مع وكالة متاحف فرنسا التي تضم 17 مؤسسة ثقافية فرنسية عريقة، لتنظيم المعارض وعمليات إعارة القطع الفنية.

المصدر: الأمارات اليوم

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