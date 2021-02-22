محمد الأشعري يفوز بجائزة "الأركانة" للشعر للعام 2020

فاز الشاعر المغربي محمد الأشعري، يوم السبت، بجائزة (الأركانة) العالمية للشعر للعام 2020، والتي يقدمها بيت الشعر في المغرب بالشراكة مع مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير بالتعاون مع وزارة الثقافة...

وقال بيت الشعر في مسوغات منح الجائزة في دورتها الخامسة عشرة إن“قصيدة الشاعر محمد الأشعري التي يجسد مسارها أطوار وعي القصيدة المغربية المعاصرة بذاتها وبأزمنتها الشعرية، عملت على تحرير مساحات في اللغة لصالح القيم ولصالح الحياة، وذلك بتحرير هذه المساحات من النزوع التقليدي المحافظ الذي يشل الحياة بشل اللغة، وتقليص مناطق مجهولها“.

وأضاف أن قصيدة محمد الأشعري“ظلت وفيَّة لما يوسّع أفق الحرية في الكتابة وبالكتابة، باعتبار هذه الحرية مقاومة باللغة، بما جعل الانحياز إلى هذا الأفق في منجزه النصي ذا وجوه عديدة، منها التصدي بطرائق مختلفة للتقليد، ولتضييق الحياة، والارتقاء باللغة إلى صفائها الشعري“.

ووُلد الأشعري العام 1951 في مدينة زرهون شمال المغرب، ودرس الحقوق قبل أن يشتغل بالصحافة، حيث رأس تحرير عدد من الصحف، والملاحق الثقافية، والمجلات، كما انخرط في العمل السياسي.

وتولى ”الأشعري“ رئاسة اتحاد كتّاب المغرب العام 1989، ثم عُيّن لاحقًا وزيرًا للثقافة في أكثر من حكومة، وصدر له نحو 11 ديوانًا شعريًا، إضافة إلى عدد من الأعمال الأدبية.

ومن أبرز دواوينه الشعرية:(صهيل الخيل الجريحة)، و(عينان بسعة الحلم)، و(سيرة المطر)، و(حكايات صخرية)، و(قصائد نائية)، و(جمرة قرب عش الكلمات).

وفاز الأشعري بالجائزة العالمية للرواية العربية من الإمارات العام 2011 عن روايته (القوس والفراشة) مناصفة مع السعودية رجاء عالم.

وتكتسب جائزة (الأركانة) التي تأسست العام 2002 اسمها من ”شجرة الأركان“ النادرة التي تنبت جنوب المغرب، وذهبت في الدورات السابقة إلى شعراء من: الصين، وفرنسا، وفلسطين، والعراق، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وألمانيا.

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