قصة (أنت البطل) ومحمد صلاح في معرض الكتاب للتوعية ضد المخدرات

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قصة (أنت البطل) للأطفال من سن 10 لـ 15 سنة والتى يقدم فيها الأيقونة المصرية محمد صلاح كبطل للقصة ضمن حملة (إنت أقوى من المخدرات).

محمد صلاح

وتحكى القصى التى كتبها محمد فتحى ورسمها خالد عبد العزيز عن الطفل المصرى عمر الذى لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم محمد صلاح سيدخل به إلى مغامرة مثيرة فى عالم الإدمان.



من جهته أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير الصندوق أن القصة حظت بموافقة اللاعب العالمى محمد صلاح الذى راجعها بنفسه ووافق على نشرها ضمن فعاليات حملة إنت أقوى من المخدرات التى شارك صلاح فيها بالفعل.



وقال محمود صالح، مسئول المكتب الفنى للصندوق إنه من المقرر توزيع القصة مجانا ضمن فعاليات اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى الجناح المخصص للقصة هناك والذى سيقوم بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والتوعوية مع أطفال المعرض بالتعاون مع هيثم عبد ربه مبادرة (عربية الحواديت) التى ستعقد ورش حكى للقصة فى المعرض..



من جهته أكد محمد فتحى، مؤلف القصة أن الاتفاق بينه ويين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينص على توزيع القصة مجانا على أطفال المدارس المصرية فى مختلف محافظات مصر.. وقال فتحى إن القصة روجعت علميا وتم اختبارها على أطفال العديد من المدارس بالفعل بالتعاون مع عربية الحواديت.



وثمن فتحى جهود وزارة التضامن الاجتماعى واهتمام الوزيرة غادة والى التى أشرفت على العمل مؤكدا أن الاستثمار فى المستقبل يبدأ بالاهتمام بملف الطفل.. ومتمنيا أن ينال العمل إعجاب الأطفال.



يذكر أن حملة إنت أقوى من المخدرات بدأت قبل عدة أعوام وحققت الاستعانة بالنجم محمد صلاح نجاحا باهرا فى تزايد أعداد المتقدمين للعلاج من الإدمان.