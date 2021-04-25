"مدن الملح ٣: تقاسيم الليل والنهار" تأليف عبد الرحمن منيف 

وقت الهزائم وفي المنافي، يطيب الحديث عن التاريخ, أو وهم التاريخ...

نعم هذا ما نراه في بداية الكتاب



لينقلنا لـأوديسا مدن الملح , ورحلة السلاطين والأمراء والشيوخ وشيوخ الدين والمستشارين الذين يعيشون فيها ..

البيوت من الداخل ، والعلاقات من الخارج , هذا ما نراه في هذا الجزء

عودة لـ"وهم التاريخ" .. وتفسير لبعض الأجزاء

وجرعة مكثفة من الفلسفات والشعر .. ونقلة لداخل القصور التي لا يراها الكثير

وما دام هذا تاريخك يا مدن الملح ، فليس كثيرا أن نرى السيل يذيب هذا الملح الآن.

عبد الرحمن منيف

1933 توفي سنة 2004 السعودية

ولد عبد الرحمن المنيف في عمان - الأردن عام 1933 من أب سعودي ومن أم عراقية. درس في الأردن إلى أن حصل على الشهادة الثانوية ثم انتقل إلى بغداد والتحق بكلية الحقوق عام 1952 ثم انخرط في النشاط السياسي هناك, انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن طُرِد من العراق مع عدد كبير من الطلاب العرب بعد التوقيع على حلف بغداد عام 1955 لينتقل بعدها إلى القاهرة لإكمال دراسته هناك. في عام 1958 انتقل إلى بلغراد لإكمال دراسته فحصل على الدكتوراه في اقتصاديات النفط لينتقل بعدها إلى دمشق عام 1962 ليعمل هناك في الشركة السورية للنفط ثم انتقل إلى بيروت عام 1973 ليعمل هناك في مجلة البلاغ ثم عاد إلى العراق مرة أخرى عام 1975 ليعمل في مجلة النفط والتنمية. غادر العراق عام 1981 متجهاً إلى فرنسا ليعود بعدها إلى دمشق عام 1986 ويقيم فيها حيث كرس حياته لكتابة الروايات، تزوج منيف من سيدة سورية وأنجب منها ،عاش في دمشق حتى توفي عام 2004, وبقي إلى آخر أيامه معارضاً للإمبريالية العالمية، كما اعترض دوماً على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 رغم أنه كان معارضا عنيفا لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

أحد أهم الروائيين العرب في القرن العشرين؛ حيث استطاع في رواياته أن يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي العربي، والنقلات الثقافية العنيفة التي شهدتها المجتمعات العربية خاصة في دول الخليج العربي أو ما يدعى بالدول النفطية, ربما ساعده في هذا أنه أساسا خبير بترول عمل في العديد من شركات النفط مما جعله مدركا لاقتصاديات النفط، لكن الجانب الأهم كان معايشته وإحساسه العميق بحجم التغيرات التي أحدثتها الثورة النفطية في صميم وبنية المجتمعات الخليجية العربية. يعتبر منيف من اشد المفكرين المناوئين لأنظمة كثير من الدول العربية. من أشهر رواياته "مدن الملح" التي تحكي قصة اكتشاف النفط في السعودية وهي مؤلفة عن 5 أجزاء، ورواية شرق المتوسط التي تحكي قصة المخابرات العربية وتعذيب السجون.

من مؤلفاته الروائية:

الأشجار واغتيال مرزوق - 1973

قصة حب مجوسية - 1974

شرق المتوسط - 1975

النهايات- 1977

حين تركنا الجسر - 1979

سباق المسافات الطويلة - 1979

عالم بلا خرائط بالاشتراك مع جبرا إبراهيم جبرا - 1982

مدن الملح خماسية روائية (1984-1989)

التيه

الأخدود

تقاسيم الليل والنهار

المنبت

بادية الظلمات

الآن..هنا (أو شرق المتوسط مرة أخرى) - 1991

أرض السواد ثلاثية- 1999

أم النذور - 2005.