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مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين في معرض القاهرة للكتاب

منشور 05 أيّار / مايو 2021 - 05:25
مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين في معرض القاهرة للكتاب

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال اجتماعها مساء أمس بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على، مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٢...

والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيو حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١،  بأرض المعارض بالتجمع الخامس، حتى الثلاثاء القادم الموافق ١١ مايو.
وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقر الهيئة وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عدا الجمعة والسبت.
تأتى هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر:الثقافة وسؤال المستقبل"، والكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.
ولأول مرة شخصية خاصة بمعرض كتاب الطفل وهو الكاتب عبد التواب يوسف.

 

كلمات دالة:معرض القاهرة للكتابالهيئة المصرية العامة للكتابهوية مصر:الثقافة وسؤال المستقبلعبد التواب يوسف

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