قريبا مذكرات ميشيل أوباما "وأصبحت" بأكثر من لغة

كشفت ميشيل أوباما، السيدة الأولى الأمريكية السابقة، عبر حسابها على «أنستقرام»، عن صورة غلاف كتاب مذكّراتها «وأصبحتُ» الذي ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر، والمتوقع نشره عالمياً في 13 نوفمبر 2018، وهو يصدر بالإنجليزية تحت عنوان «BECOMING».

وسيصدر كتاب السيدة أوباما في العالم العربي بالطبعتين الورقية والإلكترونية عن دار «هاشيت أنطوان - نوفل» اللبنانية. كما سيُنشر في 25 لغة حول العالم، في وقت واحد.

وقالت السيدة أوباما «يسرّني أن أشارككم غلاف (BECOMING). لقد كانت عملية تأليف هذا الكتاب غنية ومفيدة بالنسبة لي. أتمنى، بينما أنتظر صدور (BECOMING) ومشاركتكم قصتي خريف هذا العام، أن يفكر كلٌّ منكم أيضاً في قصته الشخصية، وآمل أن يساعدكم هذا في أن تصبحوا كل ما تطمحون أن تصبحوه. قصتكم هي أغلى ما تملكون، وستظل كذلك».

وقد اختارت السيدة أوباما صورة الغلاف من بين صور جلسة تصوير قامت بها في وقت سابق من هذا العام مع مصوّر الشخصيات الشهير ميلر موبلي في واشنطن. وقد تولّت ميريديث كوب اختيار الأزياء، بينما اهتم كارل راي بالماكياجبالماكياج، وييني دامتيو بتصفيف الشعر. أما غلاف الكتاب، فقد صممه كريستوفر براند، نائب رئيس مجموعة «كراون بابليشينغ غروب»، ومدير القسم الإبداعي فيها.

وقبل الكشف عن غلاف كتابها، كانت السيدة أوباما قد نشرت للمرة الأولى أربع صور عائلية عبر حسابها على «إنستقرام»، تمثل لحظات من الرحلة الشخصية التي خاضتها لتصبح المرأة التي أصبَحتها اليوم.

وفي مذكراتها التي تحمل تأملاً عميقاً وسرداً آسراً، تدعو ميشيل أوباما القراء إلى عالمها، وتؤرخ للتجارب التي صقلتها - من طفولتها في الجانب الجنوبي من شيكاغو إلى سنوات المسؤولية واتخاذ القرارات التي نجحت خلالها في التوفيق بين العمل ومطالب الأمومة، حتى الوقت الذي قضته في المكان الأكثر شهرة في العالم. بصراحة وخفة دم، تصف انتصاراتها وخيباتها على المستويين، العام والخاص، ساردة قصتها الكاملة كما عاشتها - بتعابيرها الخاصة وشروطها الخاصة أيضاً. بشكل ودي، يجسد كتاب «وأصبحتُ» جردة حساب حميمية تقوم بها امرأة، تحدّت بثبات كل التوقعات لتقدم لنا قصتها فتلهمنا للمشي على خطاها. تزامناً مع صدور الكتاب، ستقوم السيدة أوباما بجولة ترويجية داخل الولايات المتحدة وخارجها، يتمّ الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.