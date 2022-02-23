مركز أبوظبي للّغة العربية يطلق برنامج «نتكلم العربية» ، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامج «نتكلم العربية» الذي يوفر موادّ رقمية لتعليم مفردات اللغة العربية الفصحى بشكل سريع وسهل.

مركز أبوظبي للّغة العربية يطلق برنامج «نتكلم العربية»

البرنامج

يستهدف البرنامج الأفراد غير الناطقين باللغة العربية من كافة الأعمار والجنسيات، سعياً إلى تنمية شغفهم بتعلمها وتشجيعهم على إتقانها واستخدامها في الحياة اليومية، إلى جانب الترويج لها كلغة للمعرفة والثقافة والإبداع، وتمكين المحتوى العربي من خلال إنشاء تقنيات لتحقيق هذا الهدف.

وأكد المدير التنفيذي للمركز بالإنابة سعيد حمدان الطنيجي، أن ترسيخ حضور اللغة العربية إقليمياً وعالمياً، يُعد أحد أبرز أهداف المركز الاستراتيجية التي نعمل على تحقيقها من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات.

وتابع: كما تُوفر هذه المبادرة سهولة تعلم وإتقان اللغة العربية للراغبين من غير الناطقين بها، ولتحقيق هذا الهدف، نؤمن بضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية وأفراد المجتمع، لتقديم محتوى عربي متجدد يواكب متطلبات العصر.

إلى جانب مبادرته «نتكلم العربية»، نظم المركز مسابقة «أصدقاء اللغة العربية» التي استقطبت 156 مشاركة فيديو من طلاب عرب وأجانب من 7 دول عربية، هي، الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، مصر، السودان وسوريا. وخضعت المشاركات لتقييم لجنة محكّمة من المتخصصين في اللغة العربية والشعر وفق معايير محددة، شملت، جودة الأداء ودقة اللغة، إلى جانب حسن الاختيار والتعبير الانفعالي.

وأسفرت مراحل الفرز والتقييم عن تأهل 6 مشاركات للقائمة القصيرة المرشحة للفوز بجائزة «أصدقاء اللغة العربية»، حيث جاء في المراكز الثلاثة الأولى بالتدريج، كل من رنيم العبيدي من الأردن، أحمد آل رهين من المملكة العربية السعودية وريم حاج حسين من سوريا.

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