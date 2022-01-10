مسيرة النجمة المصرية الراحلة هدى سلطان في كتاب يصدر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (الدورة 11)، كتابا بعنوان "10 نساء في واحدة" الذي يتناول مسيرة النجمة المصرية الراحلة هدى سلطان.

مسيرة النجمة المصرية الراحلة هدى سلطان في كتاب

وقررت إدارة المهرجان، في بيان صحفي، امس الأحد، إهداء الدورة المقبلة إلى روح ثلاثة من كبار الفنانين الأفارقة الراحلين وهم النجم الكبير الراحل محمود مرسي صاحب الأداء العبقري والمشوار السينمائي الثري بالأعمال المميزة، والمخرج الكبير الراحل محمد إسماعيل رائد السينما المغربية، والنجمة المصرية الراحلة هدى سلطان، وصاحبة الأداء التمثيلي والغنائي الأسطوري الفريد والمشوار الطويل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة حيث يصدر لها المهرجان، بهذه المناسبة، كتابا بعنوان "10 نساء في واحدة" تأليف الناقد الكبير كمال رمزي.



ووفق البيان، سيصدر المهرجان الذي سيقام في الفترة من الرابع إلى 10 مارس/ أذار 2022، كتابا آخر عن النجم الكبير حسين فهمي الذي يمنحه المهرجان جائزة إنجاز العمر تأليف الناقد أحمد شوقي.

كما يصدر المهرجان كتابا عن المخرج الكبير وخبير السينما الأفريقية فريد بوغدير يتناول رحلته المميزة وأهم أعماله، وكتابا آخر عن حامل اسم الدورة المخرج السنغالي الراحل ديوب مامبيتي باللغتين الفرنسية والعربية تأليف الناقد السنغالي جبريل ساجنا، كما يصدر كتابا عن الراحل المخرج الكبير الراحل شادي عبدالسلام تأليف الدكتورة ميرفت كموني ويترجمه للعربية المخرج التونسي محمود جيمني.

وفي إطار شعار المهرجان حول إعادة اكتشاف مصر، يصدر المهرجان كتابا بنفس الاسم لمجموعة من الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة لإصدارات أخرى ونشرات وملفات خاصة عن كل ما يخص الدورة الحادية عشرة.

كان المهرجان أطلق منذ فترة قصيرة البوستر الرسمي، كما أعلن عن شعار الدورة الجديدة وهو (إعادة اكتشاف مصر)، كما ستخصص مائدة مستديرة حول أهمية وجماليات مواقع التصوير للمساهمة في رفع الوعي العالمي تجاه مصر.

وسيكرم المهرجان في دورته المقبلة النجم الكبير حسين فهمي بمنحه تكريم إنجاز العمر، وتكريم المخرجة أبولين تراوري من (بوركينا فاسو)، وتكريم النجم المصري عمرو سعد، وتحمل الدورة اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.