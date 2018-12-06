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مشروع "كلمة" يصدر كتاب "صناعة اللوم: المساءلة ما بين الاستخدام وإساءة الاستخدام"

مشروع "كلمة" يصدر كتاب "صناعة اللوم: المساءلة ما بين الاستخدام وإساءة الاستخدام"
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