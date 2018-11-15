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صدور النسخة العربية من كتاب «صناعة اللوم: المساءلة ما بين الاستخدام وإساءة الاستخدام» للباحث البريطاني ستيفن فاينمان

صدور النسخة العربية من كتاب «صناعة اللوم: المساءلة ما بين الاستخدام وإساءة الاستخدام» للباحث البريطاني ستيفن فاينمان
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