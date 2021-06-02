"مصرع أحلام مريم الوديعة" للكاتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج

رواية "مصرع أحلام مريم الوديعة" هي رواية من أهم الروايات والأعمال التي صدرت للكاتب الروائي الجزائري المشهور واسيني الأعرج. وقد لاقت هذه الرواية شهرة كبيرة في الأوساط الثقافية والعامية الجزائرية والعربية على حد سواء.

وقد حققت هذه الرواية كما باقي أعمال الكاتب المشهور واسيني الأعرج مبيعات كبيرة مبيعات ضخمة بسبب الشهرة الواسعة التي حققتها أعمال الكاتب بشكل عام وهذه الرواية بشكل خاص، فقد احتلت هذه الرواية مكانًا في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في الجزائر وكذلك في الوطن العربي ككل.

وقد نُشرت رواية مصرع أحلام مريم الوديعة لأول مرة باللغة العربية في مدينة بيروت عام 1984م، وكانت هذه الرواية هي الرواية الخامسة من الروايات والأعمال التي صدرت للكاتب الجزائري واسيني الأعرج.

وفي رواية مصرع أحلام مريم الوديعة يتحدث المؤلف عن الدولة البوليسية في الجزائر والتي تلاحق أصحاب الفكر الثوري المنتشرين وقتها. وفي وسط الأحداث الثورية يتحدث الكاتب عن قصة حب في وسط الأزمة، حيب يُحب محمد بطل الرواية يحب مريم التي تزوجت بالإكراه من أحد ضباط الأمن الوطني الجزائري. تدور أحداث هذه الرواية ما بين الحرب والحب.

صدر حديثًا رواية "وفاء غريب" للكاتب الروائى عبد المجيد الخولي