مصر: ظهور طبعة مزورة من رواية "1919"

حذرت دار الشروق من طبعة مزورة لرواية 1919 للكاتب أحمد مراد، تم تداولها مؤخرًا مع الإعلان عن تحويلها لفيلم سينمائي.

وقالت الدار، في بيان لها اليوم: ظهرت خلال الأسبوع الماضي طبعة مزورة من رواية "1919".

وقد استغل المزورون صورة تجمع الفنان أحمد عز بالفنان كريم عبد العزيز بطلي الفيلم الجاري إنتاجه في تصميم غلاف الطبعة المزورة، كما أضافوا عبارة "الطبعة الأولى المعدلة لأحداث فيلم كيرة والجن" فضلا عن طباعة شعار دار الشروق عليه ليضيف المزورون على جريمة التزوير جريمتي الغش والاحتيال.

وأشارت الدار إلى أنه لا علاقة لها بهذه الطبعة المزورة وتؤكد أنه لم يتم تعديل متن رواية "1919" منذ صدورها عام 2014.

وقد اتخذت دار الشروق الإجراءات القانونية تجاه هذه الواقعة المؤسفة وأبلغت الجهات الرسمية للتعامل مع الأوكار الإجرامية التي تستهدف تدمير الثقافة المصرية وتلويث سمعة الدولة بتصدير هذه الكتب المزورة للخارج.

كما طالبت دار الشروق من قرائها الأعزاء أن يتجنبوا هذه الطبعة المزورة وأن يبلغوا دار الشروق عن أماكن بيعها.