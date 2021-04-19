معرض أبوظبي الدولي للكتاب يرحّب بزوّاره 23 مايو المقبل

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب...

ويأتي المعرض تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وسيتم تنظيم الدورة الجديدة خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مع تأكيد التزامه بكافة إجراءات وتدابير السلامة الاحترازية والوقائية.

يضم برنامج المعرض سلسلة من البرامج والندوات الافتراضية، بالتزامن مع استقبال مجموعة كبيرة من الناشرين، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور من حول العالم للتعرّف على أحدث الاتجاهات في مجال النشر والأدب والثقافة.



ويأتي تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى دعم وتمكين المؤلفين، فضلاً عن دعم قطاع النشر والترجمة من اللغة العربية وإليها، سعياً للنهوض بالفكر والثقافة والإبداع، والتشجيع على القراءة ونشرها والتواصل مع الجمهور.

ويستقبل معرض أبوظبي الدولي للكتاب الزوّار في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة 23– 29 مايو 2021، وسيفتح المعرض أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً من السبت للخميس، ومن الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً يوم الجمعة.

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