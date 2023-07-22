البوابة - استقبل معرض الذخائر في مكتبة محمد بن راشد مجموعة متفردة من مقتنيات نادرة تبلغ قيمتها قُرابة مليون درهم. وقدّمت المجموعة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية المسؤولية المجتمعية في حماية الإرث الإنساني والمعرفي وإتاحته للجميع.

معرض الذخائر يعرض مقتنيات نادرة بقيمة مليون درهم

قائمة الاهداءات

تضمنت الإهداءات مجلداً بعنوان "ملوك إنجلترا" لوليام هنري ورثينجتون (نقّاش)- طبعة عام 1824، مختوم وموقّع من قبل ريفيير أند صن، وبغلاف مزيّن بتسع وثلاثين منمنمة بورتريه مرسومة باليد على أشكال بيضاوية عاجية ودائرية لملوك إنجلترا، حيث تصور أكبر منمنمة الملك إدوارد السابع (1901-1910).

ويُعرف هذا النوع من الربط باسم "ربط كوسواي"، وهو مصطلح صاغه "جاي إتش ستونهاوس" لوصف كتاب مغلف بالجلد مع رسومات مصغرة على العاج ومحمي بالزجاج إما على الغلاف وإما بداخله.

ومن بين المقتنيات مجلد "إيزابيلا أو وعاء الريحان" من قصص بوكاتشيو لجون كيتس- طبعة لندن 1910، المصمم والموقع من فرانسيس سانغورسكي وجورج سوتكليف، المشهورين باستخدام الأحجار الكريمة لتزيين التجليد، حيث تحتوي أغلفة تجليد السختيان المطحون هذا بلونه الأزرق المخضر والعاجي المزدوج على 176 حجراً كريماً، ويظهر اسم إيزابيلا، المكتوب باستخدام أربعة وستين لونًا فيروزيًا على خلفية منقطة ومذهبة، ويحيط به قوس أحمر مزخرف في منتصف الغطاء العلوي.

وشملت الإهداءات مجلد "الصياد الكامل" لإزاك والتون وشارل كوتون-طبعة لندن 1927، وهو تجليد من نوع كوسواي، يتضمن منمنمات أو لوحات مصغرة في الغلاف، وقد تم تزيينه بمشهد رائع بالألوان المائية رسمت على العاج من قبل "مس سي بي كوري" (المتوفاة عام 1940م)، وهو أحد أهم رسامي المنمنمات في القرن العشرين الذين عملوا لصالح بائعي الكتب السوثريين.

بالإضافة إلى نسخة من كتاب جورج مورلاند (توفي عام 1804م) بعنوان "حفلة صيد" تم رسمه عام 1789م، وتم تجليده بواسطة "ريفيير أند صن" الذي تأسس عام 1881م من قبل أحفاد روبرت ريفيير، حيث كان أحد مجلدي الكتب البارزين في لندن.

معرض ذخائر المكتبة يحتوي على أكثر من 300 قطعة نادرة، من بينها مجموعة رائعة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة، يعود بعضها إلى القرن الثالث عشر وتضم نسخا نادرة من القرآن الكريم، وإصدارات مبكرة من مطبوعات الكلاسيكيات الأدبية، بالإضافة إلى ترجمات لاتينية لأعمال علمية من العصر الذهبي الإسلامي.

المصدر: العين الإخبارية

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