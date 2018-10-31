معرض الشارقة الدولي للكتاب

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم في مركز أكسبو الشارقة انطلاق فعاليات الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار (قصة حروف) وتستمر فعالياته حتى العاشر من نوفمبر المقبل بمشاركة 1874 دار نشر من 77 دولة.

ويقف المثقفون والإعلاميون العرب والإماراتيون بمناسبة انطلاق المعرض، عند الجهود الثقافية التي تقودها إمارة الشارقة برؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مؤكدين حضورها المركزي في صناعة المعرفة والإبداع العربي والعالمي، معتبرين أن المعرض بات الصورة النموذجية التي تقدم فيها الثقافة العربية نفسها إلى حضارات العالم.