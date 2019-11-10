معرض الشارقة للكتاب يختتم أعماله ويدخل موسوعة "غينيس"

مستقبلاً 2.52 مليون زائر على امتداد 11 يوماً من الفعاليات والأنشطة، اختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب، دورته الـ 38 التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 من نوفمبر، تحت شعار " افتح كتاباً تفتح أذهاناً"، بمشاركة أعلام أدبية من حملة "نوبل" للأدب، والبوكر العالمية، ومخرجين سينمائيين حصدوا جائزة الأوسكار، إلى جانب مشاركة أكثر من 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية.



وفي إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها الحدث، كسرَ المعرض الرقم القياسي لأكبر حفل توقيع للكتاب في العالم، محققاً رقماً قياسياً جديداً شارك فيه 1502 كاتب في حفل توقيع جماعي واحد، لمؤلفات بمختلف لغات العالم، متجاوزاً الرقم العالمي السابق الذي سُجِل في تركيا بمشاركة 1423 كاتباً في الوقت نفسه.



وأبرمت هيئة الشارقة للكتاب خلال أيام المعرض اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "بيغ باد وولف"، الجهة المنظمة لأكبر سوق تخفيضات لبيع الكتب في العالم، بهدف افتتاح الفرع الإقليمي من "بيغ باد وولف - الشارقة" في "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، لتعزز حركة تداول مليار كتاب من إصدار دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول بالكتاب لمختلف فئات المجتمع في دول العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، بأسعار تفضيلية.



وتوّج المعرض هذا العام جمهورية المكسيك ضيف شرف، واختار الناقدة الأدبية اللبنانية الدكتورة يمنى العيد (حكمت الصباغ)، شخصية العام الثقافية، فيما قدّم لجمهوره أبرز الشخصيات الإعلامية والأدبية العالمية، منهم الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي، والروائي التركي الحاصل على جائزة نوبل للآداب، أورهان باموك، كما استعرض تجربة المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار العالمية، على موسيقى فيلمه الشهير "slumdog millionaire" الهندي، سامبوران كارالا – غولزار، كما استضاف الروائية الحاصل على جائزة الرواية العالمية "البوكر" جوخة الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام سيث.



وشارك في فعاليات الحدث نحو 173 كاتباً وروائياً من 68 دولة عربية وأجنبية، قدّموا أكثر من 987 فعالية متنوعة توزّعت على الفعاليات الثقافية، وفعاليات الطفل، وفعاليات الطهي التي احتضنها ركن الطهي، كما قدّم الحدث باقة متنوعة من الأعمال المسرحية، وفعاليات رسومات القصص المصورة، وفعاليات محطة التواصل الاجتماعي.



وشهد المعرض هذا العام تنوعاً مثالياً في الفعاليات التي قدّمها لضيوفه، حيث نظّم على صعيد الفعاليات الثقافية 350 فعالية قدّمها 90 ضيفاً، من 28 دولة، كما استمتع الزوّار الصغار بمجموعة واسعة من الفعاليات وصلت إلى 409 فعاليات ضمن برنامج الطفل، شارك فيها 28 ضيفاً من 13 دولة، كما خصص ركن الطهي 48 فعالية قدمها 15 طاهياً من 9 دول، إلى جانب فعاليات رسومات القصص المصورة (الكوميكس) التي نظمت 66 فعالية قدمها 5 ضيوف من 4 بلدان.