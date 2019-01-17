أحمد حلمى يروج لليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ50

روج النجم السينمائى أحمد حلمى لليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ50، من خلال عرض فيديو عن المعرض المقرر فتح أبواب الزيارة له يوم 23 يناير الجارى.

وقال أحمد حلمى، عبر الفيديو المروج للمعرض، إن معرض القاهرة الدولى يحتفل بعيده الـ50، والذى يتضمن 50 سنة ثقافة، 50 سنة كتاب، ندوات، وأنشطة للأطفال ومسرح وسينما، وكتاب من كل أنحاء العالم".

وأوضح أحمد حلمى "أن افتتاح معرض الكتاب هيكون يوم 23 يناير للزوار، فى مركز مصر للمعارض الدولية بجوار مسجد المشير، متجمعين فى القاهرة".

جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية تحل ضيف شرف هذه الدورة، ويأتى الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، والكاتبة سهير القلماوى اللذان أسسا أول معرض كتاب فى الشرق الأوسط "معرض القاهرة الدولى للكتاب" شخصيتا عام المعرض.