سها سعيد تحتفل بتوقيع كتابها "نجوم ماسبيرو يتحدثون" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

احتفلت الكاتبة سها سعيد بتوقيع كتابها "نجوم ماسبيرو يتحدثون" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ50 بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من الإعلاميين منهم المذيعة ملك إسماعيل والمذيعة الدكتورة جيلان حمزة والمخرج محمد الأمين، مؤسس برامج الأطفال فى التليفزيون وخالد حنفى، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

يذكر أن كتاب نجوم ماسبيرو يتحدثون يضم مجموعة كبيرة من مذيعى ومخرجى ماسبيرو من الجيل الأول والثانى والثالث يتحدثون عن نشأتهم ومشوارهم الإعلامى وبرامجهم وكواليس ومواقف وأسرار تقال لأول مرة.

ولكتاب يضم 32 شخصية من أهم الوجوه التى أثرت شاشة ماسبيرو منذ بدأ إرساله، وكان لها دور كبير فى تشكيل وجدان المواطن المصرى، ومن الأسماء المذكورة فى الكتاب ماما عفاف الهلاوى ومحمد رجائى وعفاف عبد الرازق وجيلان حمزة وسهير شلبى وملك إسماعيل ونجوى عزام وإبراهيم الكردانى والمخرجة علوية زكى ومجيدة نجم والمخرج يسرى غرابة وفريدة الزمر وغيرهم.