رواية «جميلة.. هي الحياة»، للكاتبة الشابة رانيا بيومي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك رواية «جميلة.. هي الحياة»، للكاتبة الشابة رانيا بيومي، في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقه يوم 22 يناير الجاري، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل، بأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس.



وتدور أحداث الرواية حول رحلة أربع صديقات يحملن رسالة "جميلة هي الحياة" بما تحمل من تحديات ومصاعب تواجه الجميع، ويتقابلن الصديقات بعد سنوات طويلة من انتهاء دراستهم الجامعية وتسير الحياة بكل منهن في دروب مختلفة، كما تستعرض الرواية كيفية قيام كل منهن بمواجهة تلك التحديات والانتصار عليها في سياق درامى اجتماعى إيجابي باعث على التفاؤل.



يذكر أن رواية «جميلة.. هي الحياة»، صادرة عن دار ليان للنشر والتوزيع، وهي العمل الروائي الأول لرانيا بيومي، والتي تؤكد أن أي تشابه بين الواقع وأحداث الرواية وشخصياتها ليس من قبيل المصادفة بل هو متعمد ومقصود لتوثيق الواقع وتحدياته وأن الغد أفضل.