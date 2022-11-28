معرض المكسيك الدولي للكتاب يحتفي بالشارقة رفعت مدينة وادي الحجارة (جوادالاهارا) المكسيكية علم دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بإمارة الشارقة ضيف شرف الدورة الـ 36 من المعرض.

معرض المكسيك الدولي للكتاب يحتفي بالشارقة

الوفد المشارك

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الذي حضره الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض، والشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وسعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية ، وراؤول باديلا لوبيز، رئيس معرض المكسيك الدولي للكتاب، بجانب عدد من ممثلي المؤسسات الدولة والمؤسسات المكسيكية في الحقل الثقافي والإبداعي.

معرض المكسيك الدولي للكتاب يحتفي بالشارقة

الفعاليات

وشهد اليوم الأول من المعرض افتتاح رسمي لجناح إمارة الشارقة، ضيف شرف المعرض، الذي يقدم صورة حيّة للمشهد الثقافي الإماراتي والعربي، بحضور شخصيات دبلوماسية ومسؤولين بمؤسسات ثقافية وإبداعية إماراتية ومكسيكية، واطلعوا على المشاريع الرائدة التي تبذلها الإمارة لتعزيز الثقافة الإماراتية والعربية، خاصة في مجال النشر الذي تلعب فيه الشارقة دوراً إقليمياً ودولياً بارزاً، فيما تعرفوا خلال جولتهم بالجناح على المؤسسات المشاركة وما تقدمه في مجالات الفنون، والتراث، والصناعات الإبداعية، والترجمة وغيرها من المجالات الثقافية المختلفة.

واطلع الحضور، خلال جولتهم بجناح الشارقة الذي تشرف عليه هيئة الشارقة للكتاب، على مجموعة واسعة من الأعمال الأدبية والإصدارات التي تثري بها الشارقة المكتبة العربية والعالمية، وعلى رأسها مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، الصادرة باللغة الإسبانية، وتعرفوا على المؤلفات الأدبية والعلمية التي ترجمتها "هيئة الشارقة للكتاب" للغة الإسبانية ضمن مبادراتها لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي والعربي لدى قارئ الأسبانية، كما استعرضوا المجلات والدوريات الثقافية الصادرة عن مؤسسات الإمارة المختلفة، وما تنشره من أعمال ترسخ المكانة المرموقة للحضارة العربية لدى القراء من الثقافات الأخرى.

معرض المكسيك الدولي للكتاب يحتفي بالشارقة

هيئة الشارقة للكتاب

وتنظم هيئة الشارقة للكتاب من خلال جناح الشارقة 27 فعالية وجلسة ثقافية وأدبية وفنية وتراثية، بالتعاون مع 20 مؤسسة وهيئة ثقافية إماراتية وبمشاركة 24 كاتباً ومبدعاً إماراتياً وعربياً، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 4 ديسمبر 2022.

ويشارك ضمن جناح إمارة الشارقة كل من "اتحاد كتاب وأدباء الإمارات"، و"هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون"، و"جمعية الناشرين الإماراتيين"، و"دائرة الثقافة"، و"دارة الدكتور سلطان القاسمي"، و"جامعة الشارقة"، و"هيئة الشارقة للآثار"، و"جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ"، و"معهد الشارقة للتراث"، و"منشورات القاسمي"، و"المجلس الإماراتي لكتب اليافعين"، و"مجموعة كلمات"، و"مؤسسة كلمات"، و"بيت الحكمة"، و"متحف الشارقة للحضارة الإسلامية" .

المصدر: وام

ملتقى شباب المعرفة في دبي 6-7 ديسمبر