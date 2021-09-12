تنطلق تحت الرعاية الملكية السامية، في 23 أيلول (سبتمبر) الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الـ20، الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى.



وتشارك في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثاني من تشرين الأول المقبل في قاعة عمان الدولي للسيارات- طريق المطار؛ 350 دار نشر محلية وعربية ودولية من 21 دولة عربية وأجنبية، وهي "الأردن، وفلسطين، ولبنان، والسعودية، وقطر، والإمارات، وعُمان، والعراق، وسورية، والكويت، والمغرب، وتونس، ومصر، والسودان، وتركيا، وأميركا، وكندا، وبريطانيا، والهند، وإيطاليا، والصين".

ويقام ضمن فعاليات المعرض، الذي تم اعتماد شعار المئوية شعارا رسميا له، برنامج ثقافي منوع يحتفي بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، يتضمن: أمسيات شعرية، وقصصية وفعاليات شبابية، إضافة إلى ندوات خاصة عن واقع الثقافة والإعلام في الأردن خلال مئة عام، والتحديات التي تواجه صناع النشر ومستقبلها، ودور الجوائز الأدبية في تنشيط حركة النشر، كما سيتم تكريم الرواد في قطاع النشر.



ويحتفي المعرض بالشاعر الأردني الراحل مصطفى وهبي التل "عرار" الذي تم اختياره شخصية المعرض الثقافية للعام 2021 حيث ستقام ندوة خاصة بمشاركة عدد من الأدباء تبرز دور الشاعر في إثراء الحركة الشعرية.

كما خصص المعرض، الذي حافظ على شعار "القدس عاصمة فلسطين" لهذا الدورة كما في الدورات الماضية، ندوة أخرى ضمن برنامجه الثقافي عن "القدس في التوثيق الدرامي" تأكيداً لموقف الأردن، قيادةً وشعباً، في رفض المخططات التي تستهدف عروبة القدس والوصاية الهاشمية.

معرض عمان للكتاب ينطلق بمشاركة 350 دار نشر من 21 دولة



ورأى ناشرون أن إقامة معرض عمان للكتاب فرصة لدور النشر لعرض كل ما هو جديد من منشوراتها، لافتين إلى أن إطلاق المعرض، ومشاركة عدد كبير من دور النشر العربية، بالتزامن مع فعاليات مهرجان جرش الفني الثقافي، سوف يعطي معرض الكتاب زخماً كبيراً وإقبالاً واسعاً من قبل الجمهور، داعين الجامعات ومؤسسات القطاع العام والخاص إلى الإقبال على المعرض واقتناء ما يحتاجونه من الكتب. في حين لفت البعض لضرورة عدم رفع سقف التوقعات.



ودعا مشاركون في المعرض إلى إبداع طرق ووسائل تسويقية ذات رؤية عالمية واستحداث منافذ حقيقية للتسويق من خلال دعم المؤسسات الرسمية لإنجاح المعرض، فهو بحاجة إلى دعم رسمي من قبل الدولة، خصوصاً مع الاحتفالات بمئوية الدولة، إذ سيتضمن البرنامج نشاطات وندوات ثقافية وتاريخية تتناول تاريخ الأردن في الفترة 1921-2021.