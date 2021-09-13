معرض عمّان الدولي للكتاب 2021 يخفض رسوم المشاركة للناشرين العرب إلى 100 دولار.

معرض عمّان الدولي للكتاب 2021 يخفض رسوم المشاركة

نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس اللجنة الإعلامية لمعرض عمّان الدولي للكتاب، غسان حسين، قوله، في تصريح صحافي أمس، إن «الهيئة الإدارية للاتحاد قررت الموافقة على هذه الخطوة، التي تتمثل في خفض رسوم المشاركة في المعرض للناشرين العرب إلى 100 دولار، بعد أن كانت 150 دولاراً للمتر المربع».

وأضاف أن «الخطوة جاءت دعماً من الاتحاد لزملائهم الناشرين العرب، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تسببت بها جائحة (كورونا) لقطاع النشر بشكل عام، وإسهاماً كذلك من الاتحاد في الارتقاء بصناعة النشر العربية التي ينتمي إليها الناشر الأردني، ويعدّ من المساهمين الفاعلين فيها».

معرض عمّان الدولي للكتاب: نظام الاشتراك

الاشتراك مفتوح لدور النشر المحلية والعربية والأجنبية والمؤسسات الثقافية ومراكز البحوث والجامعات، والأولوية للمشاركين بحسب تاريخ وصول طلبات الاشتراك.

تُعطى الأولوية لأعضاء اتحاد الناشرين العرب.

على المشتركين التقيّد بالتعليمات والمواعيد المحددة من قبل إدارة المعرض، وأي إخال بها

يعطي إدارة المعرض حقًّا للاعتذار عن قبول الطلب أو إلغاء الاشتراك دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية قانونية.

يحق للجنة المشرفة رفض أي اشتراك دون إبداء الأسباب.

يحق للجنة المشرفة تقليص المساحة المطلوبة إذا اقتضى الأمر ذلك.

تتولى اللجنة المشرفة عملية تسلّم طرود الكتب والتخليص الجمركي عليها وفقًا للتعليمات الموضحة من قبلها، ويتحمل المشترك مصاريف التخليص على الكتب المرسلة، وسيتم دفع أجور التخليص خلال فترة المعرض.

يترتب على المشاركين بالأقراص المدمجة والمرئية دفع رسوم لهيئة المسموع والمرئي مقدارها عشرة دنانير أردنية عن كل عنوان بالإضافة لرسوم التخليص.

تلزم إدارة المعرض الجهات المشاركة أن ترسل قائمة منشوراتها على ملف (اكسل) مرتبة على شكل جدول، يتم تنزيله من الموقع.

عند فتح الموقع يترتب على الدار المشاركة إدخال منشوراتها بحسب التعليمات.

لا يحق لأي جهة المشاركة بغير منشوراتها دون توكيل رسمي حسب نموذج الاشتراك بالتوكيل.

يجب أن ترفق الوكالات مع طلب الاشتراك، أو قبل انتهاء مدة التسجيل.

يجب أن تشكل الكتب الحديثة التي صدرت خال الأعوام الثلاثة الأخيرة ما لا يقل عن 50 % من الكتب المعروضة لكل جهة من الجهات المشاركة.

يجب أن لا يزيد عدد نسخ العنوان الواحد المرسلة للمعرض عن 50 نسخة.

عدد الطرود: يسمح بشحن أربعة طرود فقط لكل متر مربع ولن يتم استلام أي طرود لأي ناشر في حال تجاوز هذا العدد.

.يمنع الاشتراك بأشرطة الكاسيت أو الفيديو أو الألعاب.

بالنسبة للمصاحب والتفاسير تنص قوانين المملكة الأردنية الهاشمية على ضرورة الحصول على إجازة مسبقة من الجهات المختصة (وزارة الأوقاف الأردنية)، ويجب ارسال الإجازة مع كشوف التعبئة، وإرسال عينات منها لمطابقتها، وفي حال عدم وجود إجازة مسبقة يتم مصادرة جميع الكميات، حسب تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم (2) لسنة 2003 وقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته.-

تلتزم الجهات المشاركة بمنح الجمهور تخفيضاً لا يقل عن 25 % من السعر المثبت في قائمة منشوراتها.

تقوم دور النشر المشاركة بتنظيم أجنحتها المخصصة لها قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الافتتاح، وذلك بحسب التوزيع الذي تقرّره اللجنة المشرفة دون حق الاعتراض على المساحة والموقع.

ترفض اللجنة المشرفة عرض أي كتاب مقرصن، وفيه أي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وفي حالة عرضه يصادَر من قبل إدارة المعرض، ويخضع للقوانين السارية في المملكة الأردنية الهاشمية.

يمنع عرض أي كتاب لأي دار نشر غير مشاركة من دون التوكيل، وفي حال اكتشاف أي مخالفة يتم الالتزام بقرارات لجنة المعرض ولا يجوز الاعتراض عليها.

لا يسمح لأي جهة مشاركة أن تقوم بعمل أي تعديات أو تغييرات ضمن المساحة المخصصة، أو تعليق أي لافتة عند الجناح دون الحصول على موافقة الإدارة.

عند إرسال الموافقة للناشر عليه أن يرسل موافقته النهائية أو الاعتذار خال عشرة أيام، وإلا سيلغى اشتراكه.

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