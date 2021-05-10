معرض "فنون العالم الإسلامي والهند" في سوثبي

عرضت دار سوثبي، فى لندن، قطعتين منحوتتين من بلاط الحجر الرملي الخطى من إفريز، الهند، على الأرجح دلهى، تعود للقرن الثالث عشر، فى مزاد تحت عنوان "فنون العالم الإسلامى والهند بما فى ذلك السجاد الفاخر"، وقدر سعرهما ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه استرلني، وتم بيعها بـ10.80 ألف جنيه استرلني...

والقطعتان كلاهما منقوش بالحفر العميق ويشكلان جزءًا من نقش كتابي ، كل منهما مثبت على حامل مفصل حسب الطلب، 41.5 × 25 × 11 سم. الأعلى.؛ 41.4 × 24 × 12 سم.

وهذه الألواح الحجرية المنحوتة فن هندى كانت منتشرا بصورة كبيرة فى هذه المنطقة من العالم، فى نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر، تجمع هذه اللوحات بين سمات الطوب الغورى والزخرفة الجصية التى أدخلت إلى الهند من خلال غزو دلهى من قبل السلطان الغورى معز الدين محمد (حكم من 1173 إلى 1206).

جدير بالذكر، أن سوثبى سبق وباعت ثلاثة أغلفة ضخمة بالخط العثمانى، ترجع إلى القرن السابع عشر، وقدرت الأغلفة الضخمة للبيع ما بين 80 ألفا إلى 120 ألف جنيه استرلينى، لكن تم بيعها بـ107 آلاف جنيه إسترلينى.

وتتكون المخطوطة من 15 سطراً مكتوبة بالخط الكوفي المطول بالحبر البنى الداكن، علامات التشكيل على شكل نقاط حمراء وخضراء، وفواصل مقلوبة بالذهب ومحددة باللون البنى الغامق، وعناوين السور بالذهب محددة بالحبر البنى الداكن ومحاط بإطار.