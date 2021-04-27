معرض (كلمات من الشرق)، من 27 أبريل حتى 3 مايو

تفتتح هيئة الشارقة للكتاب فعاليات معرض (كلمات من الشرق)، مستضيفة خلال الفترة من 27 أبريل حتى 3 مايو فى مقرها بالشارقة، مقتنيات وكتباً ومخطوطات من مختلف بلدان العالم تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليون درهم، يعود تاريخ بعضها لأكثر من 800 عام ماضية...



وينظم المعرض الذى يفتح أبوابه للزوار يومياً من الثامنة مساءً حتى الثانية عشر ليلاً ابتداءً من الأربعاء 28 أبريل، عدداً من الجلسات النقاشية والندوات يقدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى التاريخ والآثار، يتناولون خلالها راهن ومستقبل المخطوطات فى العالم ودورها فى حفظ سيرة الشعوب وتوثيق ملامحها الثقافية ومنجزاتها المعرفية.

وقال أحمد بن ركاض العامرى، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، نفتح من خلال معرض (كلمات من الشرق) الباب أمام الجمهور للاطلاع على مخطوطات وكتب يعود تاريخها إلى مئات السنين، وتوثق لأحداث ومعارف غيّرت تاريخ المنطقة والعالم، لنؤكد بذلك رؤية الشارقة التى كرسها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتى تؤمن بأن المعرفة رحلة متواصلة وتراكمية وقراءة تاريخها بوعى يفتح أمامنا فرص صناعة المستقبل والنهوض بطاقاته".

وأضاف: لا يجسد المعرض رحلة فى تاريخ معارف وعلوم قدمها علماء وباحثون منذ قرون وحسب، وإنما يعد شاهداً حياً على جماليات الفنون المستخدمة فى صناعة الكتاب قديماً، إلى جانب أنه يكشف حجم الجهد الذى بذله العلماء للمساهمة فى بناء الحضارة الإنسانية، وهو ما يشكل دافعاً كبيراً للأجيال الجديدة للعمل والبحث وإدراك أن المعرفة لا تقدم خيرها إلا للمجتهدين والعازمين على خدمة أوطانهم والإنسانية جمعاء.

ومن أبرز ما يستضيفه المعرض، الإصدار الأول من موسوعة «وصف مصر» الذى يأتى فى 23 مجلداً مع 935 رسماً، ويعتبر خلاصة جهد مجموعة من العلماء والفنانين والمختصين بدراسة حملة نابليون بونابرت على مصر، وتمثل الموسوعة أكبر عمل مخصص لدراسة حياة شعب من الشعوب وهى حتى اليوم أحد أهم المصادر التاريخية.

ويمكن لزائر المعرض الاطلاع على الإصدار الأول لتحفة أعمال المؤلف العثمانى «الكاتب شلبي» وهو كتاب بعنوان «جهان نما- مرآة العالم»، الذى جاء بطبعة «إبراهيم متفرّقة» فى القسطنطينية عام 1145 هـ "1732 ميلادى" ويضم 40 خريطة ورسم ملون، من أبرزها خريطة شبه الجزيرة العربية ونماذج فلكية للكون وخرائط للمناخ والرياح وغيرها.