معرض “عودة إلى الجمال” للفنان فريد فاضل في العويس

تنظم مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 معرضًا فنيًا بعنوان “عودة إلى الجمال” للفنان فريد فاضل وذلك في قاعة المعارض الكبرى في مبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبي ثم تُقام بعد الافتتاح ندوة تشكيلية عن منهج وفلسفة الفن لدى فريد فاضل.

وتأكيدًا منها على القوة التأثيرية للفنون البصرية تقدم مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية معرض “عودة إلى الجمال” للفنان فريد فاضل ليشكل إضافة جميلة لسلسلة المعارض التي تقيمها المؤسسة في مختلف حقول الفن، والتي تصب في خانة تنقية الذائقة الجمالية للمشاهد وتدفعه للتأمل في عوالم راقية والإصغاء إلى شلالات الضوء القادمة من صفاء اللون وعذوبة الفكرة.

يتبع فريد فاضل منهجا متفردًا في تناوله للواقعية حيث يكثف الشحنة العاطفية في لوحاته ليصبح المشاهد جزءًا لا يتجزأ من الحوار الإبداعي في لوحاته النابضة بالحياة، فهو يرصد حركة البشر في بيئاتهم المتعددة، ويلتقط بمهارة تلك اللحظات التي تمجد الحياة، وتقدس العمل، ويحولها إلى طاقة فنية غنية بالمعنى ومليئة بسحر الواقع.

يقول فريد فاضل عن معرضه “عودة للجمال” سألني صحفي: ما هو الفن؟ فأجبته على الفور ” إن لم يكن الفن هو الجمال، فهو على الأقل الوسيط المشروع لإشباع الاحتياج الجمالي للإنسان”.

يدهشني لون السحب ساعة الغسق، تشدني زقزقة العصافير في الصباح الباكر وزرقة السماء فوق مياه لازوردية، أحب الإنصات لارتطام الأمواج الصغيرة بشاطئ البحر. ابتسم لتعبير طفل صغير ينام على كتف أمه، أتوق لأريج الياسمين تحمله نسمات المساء، أستمتع بملمس المخمل والحرير كما أشعر بالسكينة عندما أربت على ظهر قطتي المفضلة.

ولد فريد فاضل في مدينة أسيوط بوسط صعيد مصر عام 1958 وأقام أول معرض فردي للوحاته الفنية عام 1973، ودَرس فنون عصر النهضة في إيطاليا، اقام أكثر من ستين معرضًا فنيا للوحاته داخل مصر وخارجا، وضع أربعة كتب هي ” أمثال وأقوال ”، ” البحث عن النوبة ”، ” مصر، رحلة فنان ” وكتاب ” سلفاتورموندي “، وحصل على عدة جوائز في الرسم والتصوير.