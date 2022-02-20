مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلّي في أكسبو دبي تشهد عدد من الوجهات الترفيهية والثقافية في دبي حفلات موسيقية يحييها فنانون عالميون، ومن أبرزهم الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغني الأيرلندي رونان كيتنغ، والفنانة أصالة، والموسيقي الهولندي «تييستو»، وكذلك النجم التركي المخضرم إبراهيم تاليس، الذي يحي حفلا موسيقيا في ساحة المركز التجاري بدبي وذلك في 21 مارس المقبل، فيما تتوفر التذاكر بأسعار تتراوح بين 290 و3000 درهم.

ومن أبرز المواقع التي ستشهد انعقاد الحفلات الموسيقية في دبي وأسعار التذاكر، فيما ستشهد القرية العالمية خلال الـجمعة المقبلة حفل فني استثنائي تقدمه النجمة السورية أصالة نصري على المسرح الرئيسي، وذلك ابتداءً من الساعة 9 مساءً.

مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلّي في أكسبو دبي

فنانون عالميون



وستطرب أصالة نصري الحاضرين مع باقة من أجمل أغانيها مثل «بنت أكابر»، و«شامخ»، و«أكتر»، فيما سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بالحفل الموسيقي مجاناً عند دخولهم إلى القرية العالمية، علماً أن تذاكر الدخول تتوفر عبر الموقع الإلكتروني عبر تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية بسعر 15 درهماً إماراتياً، كما يمكن الحصول عليها من شبابيك التذاكر المتواجدة بالقرب من بوابات الدخول بسعر 20 درهماً إماراتياً للتذكرة.

وفي الـ28 من فبراير الجاري، سيشهد «إكسبو دبي» حفلاً فنياً يحييه مغني الأوبرا والكاتب والمنتج الإيطالي أندريا بوتشيلّي، الحائز عدداً من الأوسمة الاستحقاقية والجوائز العالمية، فيما سيستمتع زوار الحدث بالاستماع إلى العروض الغنائية المميزة للفنان الإيطالي، وسيتم قريباً الكشف عن تفاصيل الحفل.



أما الموسيقي الهولندي العالمي «تييستو» فيعود إلى الإمارات ليقدم أهم أغنياته الفردية في حفل موسيقي سيعقد في 4 مارس المقبل بــ كوكا كولا إيرينا بدبي مقابل 225 و275 درهماً لفئتي الفضية والذهبية، ويعتبر الفنان أحد أشهر منظمي حفلات «الدي جي» بالعالم وحاز العديد من الجوائز الفنية وعين سفيراً لحملة عالمية لمواجهة مرض الإيدز.



ومن الفنانين العالميين الذي سيقدمون حفلات فنية مميزة بدبي، الموسيقي الإيرلندي رونان كيتينغ، الذي ظهر لأول مرة في عام 1994 باعتباره المغني الرئيسي لفرقة بويزون الأيرلندية، فيما سيعقد حفله الموسيقى في كوكاكولا ايرينا في 18 مارس المقبل، وسيؤدي خلال الحفل أحد أشهر أغانيه الشهيرة والتي يقول فيها «عندما تقول لا شيء على الإطلاق»، وتراوح أسعار التذاكر المتوفرة حالياً بين 199 و350 درهماً.

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