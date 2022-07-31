مكتبة البوابة: "أربع محاولات للحياة" هو كتاب باللغة العربية من تأليف مجموعه مؤلفين و يندرج تحت فئة كتب تنمية بشرية صدر الكتاب عن دار نشر الشروق للنشر والتوزيع فى عام 2022 في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال53 ومن الجدير بالقول ان كتاب "اربع محاولات للحياة" هو عبارة عن مجموعه من المقالات من اشهر كتاب هذ ه الفترة وهم اسامة عالم، نشوى صالح، أحمد عبدالمجيد، مروة سمير.

مكتبة البوابة: "أربع محاولات للحياة"

عن الكتاب

عزيزي القارئ، أنت بصدد التعرف على تجربة غريبة؛ أربع كُتَّاب قرروا الجلوس والدردشة معك حول أمور في الحياة.

في هذا الكتاب وثيقة طويل عن مخاوف الإنسان وأحلامه وضعفه وقوته.

قررنا أن نضعها بين يديك بلا تجمُّل أو ادعِّاء للكمال؛ لذلك نتمنى لك أن تستمع معه، ونتمنى منك أن لا تُحاكمنا بقسوة.

وصدقنا عزيزي القارئ، نحن لا نرغب من كتابنا المُختلف هذا سوى أن نكتسب صداقتك.

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