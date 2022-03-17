مكتبة البوابة: أفضل روايات لنجيب محفوظ نجيب محفوظ روائي مصري، كان أبرز شخصية أدبية في العالم العربي والحاصل محفوظ على جائزة نوبل في عام ١٩٨٨. يعتبر من أوائل الكتاب المعاصرين في الأدب العربي الذين استكشفوا موضوعات الوجودية. نشر ٣٤ رواية ، وأكثر من ٣٥٠ قصة قصيرة ، وعشرات من سيناريوهات الأفلام ، وخمس مسرحيات على مدار ٧٠ عامًا من حياته المهنية. تم تحويل العديد من أعماله إلى أفلام مصرية وأجنبية.

مكتبة البوابة: أفضل روايات لنجيب محفوظ

اقتباسات من نجيب محفوظ

"العمل من أجل القوت لعنة اللعنات. كنتُ في الحديقة أعيش، لا عمل لي إلا أن أنظر إلى السماء أو أنفخ في الناي، أما اليوم فلست إلا حيوانا، أدفع العربة أمامي ليل نهار في سبيل شيء حقير نأكله مساء ليلفظه جسمي صباحا. العمل من أجل القوت لعنة اللعنات. الحياة الحقة في البيت الكبير، حيث لا عمل للقوت، وحيث المرح والجمال والغناء."

مكتبة البوابة: أفضل روايات لنجيب محفوظ

ما هي 8 أفضل روايات نجيب محفوظ؟

١. أولاد حارتنا

٢. ثرثرة فوق النيل

٣. أفراح القبة

٤. حديث الصباح والمساء

٥. ميرامار

٦. ثلاثية القاهرة

٧. ثلاثية مصر القديمة

٨. الحرافيش

1.أولاد حارتنا

تحتل المرتبة الأولى في قائمتنا لأفضل روايات نجيب محفوظ، الكتاب الذي ساهم في حصول محفوظ على جائزة نوبل للآداب عام ١٩٨٨.تعتبر أولاد حارتنا من أكثر الروايات إثارة للجدل في الأدب المعاصر حيث ناقشت بجرأة الذات الإلهية.

الرواية التي نشرت لأول مرة عن دار الآداب في بيروت عام ١٩٦٢ ، لم تنشر في مصر حتى عام ٢٠٠٦ بسبب محتواها الجريء.

تحولت أولاد حارتنا فيما بعد إلى مسلسل إذاعي ، أنتجته إذاعة صوت العرب وكتبه عبد الرحمن فهمي. ومن بطولة سميحة أيوب ، وعبدالله غيث، وعبد الرحمن أبو زهرة ، ومحمد رضا ، وعبد العزيز غنيم.

2.ثرثرة فوق النيل

تعد رواية ثرثرة فوق النيل من أهم الأعمال الأدبية التي قدمها نجيب محفوظ، تم نشر الرواية عام ١٩٦٦. صور في هذه الرواية اللامبالاة والانكسار والاستسلام للهزيمة، فيه تحكي عن عدد من الشخصيات من المجتمع المصري ويحاولون الهروب من الواقع اليومي البائس الذي يحيط بهم .

وتحول هذا الفيلم أيضًا إلى فيلم بنفس العنوان ، وصدر عام ١٩٧١ ، وهو من إخراج حسين كمال ، وبطولة عادل أدهم ، وماجدة الخطيب ، وعماد حمدي.

3.أفراح القبة

نُشرت أفراح القبة عام ١٩٨١ ، وتدور أحداثها حول حياة مجموعة من العاملين في أحد مسارح عماد الدين عام ١٩٥٢. المسرح ملك سرحان الهلالى مدير وصاحب فرقة الهلالى المسرحية. يأخد الهلالي قرار بتقديم مسرحية تحت اسم “أفراح القبة”. المسرحيج من تأليف عباس كرم يونس، مؤلف بالفرقة. تتناول أحداث المسرحية الحياة الشخصية لأفراد الفرقة وتكشف بل تفضح تفاصيل وأسرار حياتهم وعلاقاتهم الشخصية الخاصة بما تخفيه من إنحطاط وفساد. فعليهم أن يواجهوا فضائحهم السرية على خشبة المسرح وبشكل علنى أمام الناس.

وتحولت الرواية إلى مسلسل تلفزيوني عام ٢٠١٦ وحققت نجاحًا هائلاً ، مما أضاف المزيد من الشهرة إلى الرواية. المسلسل من بطولة منى زكي، إياد نصار ، جمال سليمان ، صابرين ، محمد الشرنوبي ، صبري فواز ، صبا مبارك ، رانيا يوسف ، سوسن بدر ، ودينا الشربيني.

4. حديث الصباح والمساء

كانت الفلسفة حجر الزاوية في حديث الصباح والمساء الذي نشر عام ١٩٨٧ ، حيث نسج محفوظ أوتارها بمهارة. تدور أحداث الرواية حول خمسة أجيال من ثلاث عائلات وينتشر أحفادهم في أنحاء القاهرة.

كما تم تحويل حديث الصباح والمساء إلى مسلسل تلفزيوني من ٢٨ حلقة صدر عام ٢٠٠١. من إخراج المخرج المشهور أحمد صقر وقام ببطولة عدد كبير من الممثلين المخضرمين. ومنهم عبلة كامل وليلى علوي وأحمد خليل وخالد النبوي ودلال عبد العزيز وأحمد الفيشاوي ومنة شلبي ونيللي كريم وريهام عبد الغفور وإبراهيم يسري وسلوى خطاب ومجدي كامل وأحمد صيام وعمرو واكد وغيرهم.

5. ميرامار

في هذه الرواية يأخذنا محفوظ إلى الإسكندرية. بوتقة انصهار حضرية معروفة باستضافتها العديدين عبر الزمن ، وخاصة الجالية اليونانية. حتى بعد الثورة ورحيل المغتربين الأجانب ، ظل الاندماج الحيوي للثقافات في الإسكندرية ، والذي لوحظ بسهولة في فندق ميرامار الشهير في المدينة.

ميرامار ، الذي كتب عام ١٩٦٧ وترجم إلى الإنجليزية عام ١٩٧٨ ، تحول أيضًا إلى فيلم صدر عام ١٩٦٩ ، من بطولة شادية ويوسف شعبان ويوسف وهبي وعماد حمدي وسهير رمزي ونادية الجندي.

6. ثلاثية القاهرة

ثلاثية محفوظ في القاهرة هي سلسلة استثنائية تتكون من ثلاث روايات حائزة على جائزة نوبل في الأدب. وتعتبر هذه الثلاثية الأفضل في تاريخ الأدب العربي بحسب اتحاد الكتاب العرب.

تدور أحداث الرواية الأولى عام ١٩٥٦ عشية ثورة ١٩١٩ المصرية وتحكي قصة حياة عائلة تنتمي إلى الطبقة البرجوازية ، عائلة السيد أحمد عبد الجواد.

صدرت الرواية الثانية عام ١٩٥٧ ، كما صدرت الرواية الثالثة عام ١٩٥٧ ، وتواصل قصة نفس العائلة ، وتبدأ أحداث هذا الجزء بعد ثماني سنوات من نهاية الرواية السابقة.

ثحولا الثلااثية إلى ٣ أفلام فيلم تحمل نفس الأسماء، وتم إنتاج أول فيلم عام ١٩٦٤ من بطولة يحي شاهين وأمل زايد وصلاح قابيل وعبد المنعم إبراهيم. الأفلام الثلاثة من إخراج حسن الإمام.

7. ثلاثية مصر القديمة

الثلاثية التاريخية هي أول ثلاث روايات للأديب المصري نجيب محفوظ، وفيها يعود محفوظ إلى آلاف السنين ليجلب لنا حكايات من تاريخ وطننا المهيب المبكر – حكايات الحرب ، والحب المتقاطع بالنجوم ، والحكم الإلهي للفراعنة. في عبث الأقدار (١٩٣٩) ، يواجه ملك الأسرة الرابعة الأسطوري احتمال نهاية حكمه واحتمال أن ابنته قد وقعت في حب الرجل الذي تنبأ بأن يكون خليفته.

في رادوبيس (١٩٤٣) تدور أحداث الرواية في عصر الأسرة السادسة حول الحسناء الفاتنة “رادوبيس” وعلاقاتها بصفوة رجال المملكة المصرية وعلى رأسهم الفرعون الشاب مرن رع الثاني. التي تجعلهما علاقتهما العاطفية موضع حسد المجتمع المصري بأسره.

أما كفاح طيبة (١٩٤٤) هي قصة ملحمية عن عن نضال المصري القديم بقيادة “أحمس الأول” (مؤسس الأسرة الثامن عشرة) ضد الغزاة الأجانب (الهكسوس)

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8. الحرافيش

يعود نجيب محفوظ في حرافيش ليؤرخ التاريخ الدرامي لعائلة ناجي – عائلة تنحدر ، عبر أجيال عديدة ، من السلطة والهيبة إلى أعماق الانحطاط والانحلال.

تبدأ القصة الملحمية بحكاية عاشور الناجي ، الرجل الذي نشأ من جذور متواضعة ليصبح قائداً عظيماً وأسطورة بين أهل منطقته. يلخص اسم عاشور زمن المجد للحرفيش ، أو عامة الناس.

ولكن جيلًا بعد جيل ، يبتعد أحفاد عاشور عن مثاله الأسطوري. يفقدون الاتصال بأصولهم حي يظهر الناجي الذي يعيد اسم العائلة إلى ما كان عليه سابقًا.

الحرافيش هي حكاية أسطورية ، وصورة مقنعة لنقاط الضعف البشرية – الكبرياء ، والخداع ، والشهوة ، والجشع – والعظمة التي نقدر عليها عندما نتغلب عليها.

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