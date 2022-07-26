مكتبة البوابة: "الخبز والحرية" بيتر كروبتكين أول كتاب مترجم لكروبوتكين ..هذا العمل يركز حق الافراد في الحياة قبل أي شيء وإقامة المجتمع الشيوعي الاناركى اللامركزي ، القائم على الاتحادات الطوعية .. يعد هذا العمل إنجازا عظيما يضاف الى الارشيف الاناركى العربي.

مكتبة البوابة: "الخبز والحرية" بيتر كروبتكين

عن الكتاب

يفسر كروبوتكين فشـل كل الثـورات في العصـر الحديـث، بأنهـا ركـزت على تحقيـق كل مـا هو بعـد الطعام والمسـكن والملبـس مـن احتياجـات إنسـانية ملحـة، وأهملــت توفيرهــا للنــاس، فانصرف العامة عـن الثـورة مرحبـين بالثـورة المضـادة، تاركيـن الثرثـرة للسياسـيين والحالمين الشـبعى.. ومـن هنا رأى إن توفير الطعـام والملابـس والمسـاكن وغيرهــا مــن الاحتياجــات الضروريــة مجانــًا للجميــع كخطــوة افتتاحيــة ضروريــة لنجــاح الثــورة، يــأتي بعدهــا الحديــث عــن أي شيء آخــر، ولذلــك سـمى كتابـه الـذي يشـرح فيـه سـيناريو الثــورة الناجحــة بالاســتيلاء عــلى الخبــز، يبــدأ بإسقاط حقــوق الملكيــة الخاصــة، ومصــادرة وســائل الإنتــاج والاســتهلاك لصالــح الشــعب بواســطة الشــعب، والبـدء في توزيـع الاحتياجـات مجانـًا عـلى كل الســكان عبر لجــان شــعبية تطوعيــة عفويـة في كل شـارع وحـي ومدينة.. هـذا هـو شرط نجـاح الثـورة الاجتامعيـة الـذي يرشحــه الكتــاب.

"الكائنات البشرية ليست كائنات متوحشة يمكنها ان تعيش في الغابات دون ملجأ سوى الأغصان فإنها ستحتاج الى السكن والطعام واللباس وبقية الاستهلاك الضرورية لاي شكل من اشكال الحياة الكريمة".

الثورات الناجحة تبدا بالاستيلاء على الخبز من خلال اسقاط حقوق الملكية الخاصة ومصادرة وسائل الإنتاج والاستهلاك لصالح افراد الشعب، والبدء في توزيع الاحتياجات مجانا ع كل افراد الشعب من خلال لجان تطوعية شعبية.

مكتبة البوابة: "الخبز والحرية" بيتر كروبتكين

الأمير بيوتر أليكسيفيتش كروبوتكين الملقب بـ بيتر كروبوتكين فيلسوف وناشط روسي

كان الأمير Pyotr Alexeyevich Kropotkin ، المعروف أيضًا باسم Peter Kropotkin ، فيلسوفًا وناشطًا روسيًا. كان مدافعًا عن الأناركية أو ما يعرف باسم مجتمع خالٍ من أي قاعدة مركزية ويقوم على الارتباط التطوعي لأعضائه. كان أيضًا عالمًا مهتمًا بالجغرافيا وعلم الحيوان. جاء من عائلة أرستقراطية روسية وكان في الطابور ليصبح ضابطًا عسكريًا مستقبليًا لكنه تخلى عن غطاء رأس أميره في السعي إلى الأناركية. واعتبر أن الإقطاعية والرأسمالية خلقت فقط ندرة مصطنعة وعزز الامتياز للقلة. وبدلاً من ذلك ، اقترح أن يكون لديه اقتصاد لامركزي حيث يمكن للتطور البشري أن يمضي قدمًا بمساعدة الدعم المتبادل والمساعدة المتبادلة والتعاون الطوعي. كان يعتقد أن هذه السمات موجودة بالفعل في مجتمعات مختلفة ويجب أن تتبناها البشرية ككل من أجل بقائها. كان ضد مفهوم امتلاك الممتلكات الخاصة واستخدام المال كوسيلة لتبادل السلع والخدمات. ورأى أن الناس يجب أن يساهموا في المجتمع حسب قدراتهم دون أي مدفوعات وأن يأخذوا من المجتمع ما يحتاجونه دون تبادل متطلباتهم مقابل المال. بشر بأن ممتلكات الرجل الدنيوية يجب أن تقسم بالتساوي بين المجتمع بعد وفاته.

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