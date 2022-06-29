مكتبة البوابة: "السادسة مساءً بتوقيت باريس" شيرين جويلي ولكن هل تطاردنا العلاقات القديمة فتمنعنا من الوقوع في الحب مرة أخرى؟!

مكتبة البوابة: "السادسة مساءً بتوقيت باريس" شيرين جويلي

من الرواية:

تحصل سدرا، الفتاة الثلاثينية، على تجربة ارتباط رائعة، أو هكذا تخيلت مع أحلام البدايات المعتادة لدى أغلب الفتيات، ولكن سرعان ما تتحول البدايات الحالمة إلى كابوس مقيم لا ينتهي.. تحارب العالم حتى تنقذ نفسها وتنجو بحالة من السلام الداخلي.. تتغير الأمور والأحوال ويهديها القدر فرصة في السادسة مساء لتنجو بكل شيء.. ترى ماذا تخفي لها الأيام؟ وكيف يمكننا التغلب على كوابيس العلاقات والأقدار؟

مكتبة البوابة: "السادسة مساءً بتوقيت باريس" شيرين جويلي

شيرين جويلي

كاتبة مصرية، إلتحقت بكلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية الإنجليزية جامعة القاهرة. مصورة وفنانة تشكيلية, صدر لها رواية "الجدار الأسود" عام 2015, وتعد رواية "السادسة مساءا بتوقيت باريس", هي ثاني أعمالها الأدبية.

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