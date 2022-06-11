مكتبة البوابة: "السياسة والحيلة عند العرب" رنيه خوام مراجعة نازك سابا يارد هذا الكتاب سابق بمئة عام عصر السياسي الإيطالي ماكيافللي، فهو يحتوي من "الحيل السياسية" ما يجعله في مصاف كتاب "الأمير" من حيث تعليم فنون الإمارة والحكم. ويتميّز بابتعادهعن أسلوب الإلقاء المباشر والتعليم المكشوف، فيختار القصّة والحكاية وسيلةً للتعليم والتوجيه.

مكتبة البوابة: "السياسة والحيلة عند العرب" رنيه خوام

السياسة والحيلة عند العرب: رقائق الحلل في دقائق الحيل

والغريب أن هذا الكتاب الموضوع أصلاً باللغة العربية، منذ عام 1061هـ/1651م، قد ظلّ مجهولاً لدى قرّاء العربية، بينما هو منتشر ومتداول بين قرّاء عدد من اللغات الأوروبية، وذلك منذ عام 1976 حيث أخرج الباحث رنيه خوام هذا الكتاب من مخطوطة مودعة في مخزونات المكتبة الوطنية في باريس. ولم يقتصر نشرها على اللغة الفرنسية بل تعدّاها إلى لغات أخرى.

ولا نشكّ في أن القارئ العربي سيلقى فائدة مضاعفة: البهجة من الأقاصيص والنوادر من جهة، واستعادة التاريخ السياسي العربي من جهة ثانية.

"إلى جانب أهمّية الموضوع، نرى في كاتبنا شمولية فكرّية متعطّشة" (جريدة "الحياة")

"عمل مرجعي عربي" (Le Monde)

"كتاب رائع" (Le Figaro)

"ماكيافللي عربي" (L’Express)

"دسم المذاق، ومفيد كذلك!" (France Soir)

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